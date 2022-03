Markkinoilla on aina ollut erittäin pieniä mikro-ohjaimia, joita rakentelijat voivat juottaa korteilleen, mutta nyt on ilmeisesti löytynyt tähän asti pienin piiri. Hackaday kertoo Huada HC32L110 -ohjaimesta, joka on Cortex-M0+ -pohjainen prosessori. Se on pakattu 1,6 x 1,4 millimetrin tilaan.

Telia on ottanut ensimmäisenä operaattorina maailmassa 4G- ja 5G-verkon viipalointiin ja reunalaskentaan perustuvan virtuaalisen yksityisverkon asiakaskäyttöön Sandvikin testikaivoksessa Tampereella. Mobiiliverkon viipalointiominaisuuden ansiosta Telia voi tarjota virtuaalisen yksityisverkon julkisissa 4G- ja 5G-verkoissa turvallisesti, luotettavasti ja suorituskykyisesti tuhansille yrityksille, joille oma privaattiverkko ei ole realistinen vaihtoehto.

HMD Global esittelee Barcelonan Mobile World Congressissa kolmea uutta C-sarjalaistaan. Edullisten älypuhelimien markkinoilla HMD onkin pärjännyt koko ajan paremmin ja paremmin. Viime vuonna liikevaihto näissä kasvoi 41 prosenttia.

Kiristyshaittaohjelmat ovat ehdottomasti merkittävin uhka organisaatioiden tietoturvalle vuonna 2022, minkä vuoksi organisaatioiden on nostettava kyberturvavalmiuttaan jo hyvissä ajoin. Näin sanoo Innofactorin kyberturvallisuusyksikön johtaja Jarno Limnéll. - Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla kiristyshaittaohjelmien hyökkäysten määrä kasvoi jopa 151 prosenttia, joten hyökkäyksen kohteeksi joutuminen on yhä todennäköisempää.

Suomalaisista teknologiavaikuttajista koostuva tuomaristo valitsi vuoden 2022 teknologiajohtajiksi ABB:n Simo Säynevirran ja Modulightin Petteri Uusimaan. Vuoden 2022 innovaatio-professorin palkinto myönnettiin LUT-yliopiston Jero Aholalle.

Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä myytiin 356 miljoonaa älypuhelinta. Määrä kasvoi edellisneljänneksestä 9,5 prosenttia. Kasvu perustui pitkälle Applen uuteen iPhone 13 -malliin, jonka voimalla valmistaja nousi samalla markkinaykköseksi 24 prosentin markkinaosuudella, kertoo Trendforce.

Mittauslaitevalmistaja Tektronic on julkistanut SignalVu 5G NR -analyysiohjelmistonsa 6-sarjan B MSO -oskilloskoopeille. Insinöörit voivat nyt suorittaa kriittisiä 5G NR -mittauksia 3GPP-spesifikaatioiden mukaisesti Tekin huippuluokan oskilloskoopeilla.

Irlantilainen Benetel on laajentanut Open RAN -tekniikkaa tukevien radioyksiköiden (RU) valikoimaansa RAN650-laitteella. Tämä Barcelonassa esillä oleva radioyksilkkö on tarkoitettu tuomaan 5G-kapasiteettia yksityisiin, kampus- ja teollisuusverkkoihin sekä maaseudun verkkoihin ja julkisiin hotspotteihin.

Markkinoille on nyt alkanut tulla läppäreitä, joissa on DRAM-muistissa siirrytty uuteen DDR5-polveen. Kingston on yhtenä ensimmäisistä valmistajista esitellyt SODIMM-kokoisen DDR5-muistin, jolla uusin tekniikka saadaan myös pienempään tilaan.

Nokia kertoo, että Liquid Cooling -jäähdytys on tulossa kaupallisesti tarjolle. Ratkaisu on suunniteltu tekemään radioverkoista kestävämpiä ja kustannustehokkaampia vähentämällä tukiaseman jäähdyttämiseen tarvittavaa energiaa. Jäähdytysjärjestelmän energiankulutusta voidaan vähentää jopa 90 prosenttia ja tukiaseman CO2-päästöjä jopa 80 prosenttia verrattuna perinteisiin aktiivisiin ilmajäähdytysjärjestelmiin.