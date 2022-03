Tekoälytalo Silo AI palkittiin Turussa

Turun kauppakamarin ICT-teko-palkinto on myönnetty tekoälyratkaisuja kehittävälle Silo AI:lle. Palkinto tuli tunnustuksena vahvasta kasvusta ja vaikuttavuudesta sekä laajasta korkeakoulu- ja yritysyhteistyöstä niin Turun seudulla kuin valtakunnallisesti.

Silo AI:n toiminta ja menestys perustuvat kovatasoisen akateemisen tutkimus- ja kehitystyön hyödyntämiseen sekä läheiseen yhteistyöhön yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Turun toimipiste on Silo AI:n toiseksi suurin tekoälyosaamisen keskittymä, joka on rakentunut alueelta löytyvän akateemisen tutkimuksen ympärille. Silo AI tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa Turun Yliopiston ja Åbo Akademin kanssa, esimerkiksi Turku NLP -tutkijaryhmän ja Engineering of Data-intensive Intelligent Software (EDISS) -maisteriohjelman kanssa.

Silo AI:n toimitusjohtaja Peter Sarlinin mukaan Turun tekoälyosaaminen on korkeatasoista ja laaja-alaista. - Suurimmat tutkimuskeskittymät liittyvät luonnollisen kielen prosessointiin, terveysteknologiaan, sulautettuun tekoälyyn ja robotiikkaan. Turun toimipisteellä olemme halunneet tarjota osaajille mahdollisuuden jäädä Turkuun, ja samaan aikaan Silolla tehdä yhteistyötä kansainvälisten huippuasiantuntijoiden ja -yritysten kanssa, Sarlin kertoo.

Silo AI:n tavoitteena on auttaa yrityksiä vahvistamaan tuotteiden kilpailukykyä tuomalla tekoäly osaksi tuotteita. Tässä yritys hyödyntää laajaa ja syvää osaamista sekä kehittämäänsä Silo OS -toimitusalustaa, joka nopeuttaa tekoälyn kehittämistä ja käyttöönottoa. Silon asiakaskunnan ytimessä ovat älykkäät ajoneuvot ja kaupungit sekä teollisuus 4.0 ja älylaitteet. Korkeakoulujen lisäksi Turun alueelta löytyykin Silo AI:lle merkittäviä asiakkaita monelta toimialalta, mukaan lukien esim. kaivosteollisuus ja meriteollisuuden yhtiöt.

- Tekoäly tulee osaksi lähes jokaista digitaalista tuotetta. Turun seudun perinteiset teollisuusalat eivät myöskään ole tästä poikkeus, joista esimerkkejä ovat laivojen autonomiset navigointiratkaisut ja suuret risteilylaivat sekä lääkekehitys, diagnostiikka ja terveysteknologia. Olemme pyrkineet tuomaan Turun alueelle tekoälyosaajia, panostamaan yliopistoyhteistyöhän ja kehittämään olemassa olevia asiantuntijaverkostoja, ja kehitämme myös paikallisten yritysten liiketoimintaa ja tuotteita tekoälyn avulla, Sarlin sanoo.

Silossa työskentelee yli 200 johtavaa tekoälyosaajaa, joista puolet on väitelleitä tohtoreita ja oman alansa huippututkijoita. Yritys on kasvanut neljässä vuodessa yhdeksi Euroopan suurimmista tekoälytaloista. Se on kaksinkertaistanut sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän vuosi toisensa jälkeen ja tekee kannattavaa kasvua. Suomessa Silo AI:lla on toimipisteet niin Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä kuin Oulussa. Vuonna 2020 Silo AI avasi toimiston Tukholmaan ja vuonna 2021 Tanskaan, jossa sen asiakkaisiin kuuluu esimerkiksi Danske Bank.

Vuonna 2022 Silo AI:n tavoite on avata kaksi uutta tekoälykeskusta Eurooppaan ja lähes tuplata työntekijämäärä. Yhtiön tavoitteena on olla Euroopan lippulaivayritys tekoälyn saralla. Silo AI:n globaaleihin kumppaneihin kuuluvat Allianz, Rolls-Royce, Körber, Intel ja Nvidia.

Kuvassa ovat palkitun Silo AI:n Tuuli Suominen (Head of People & Culture) Pertti Hannelin (VP Business Development) Jaakko Vainio (Head of Operations) Tapio Järvenpää (Head of R&D and Delivery) ja Peter Sarlin (CEO).