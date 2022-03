Elektroniikan suunnittelijat ovat usein haluttomia harkitsemaan sovelluskohtaisesti räätälöityjä liitäntäratkaisuja ennen kuin on selvää, ettei muita vaihtoehtoja juuri ole. Tämä johtuu suurelta osin yleisestä näkemyksestä, että sovelluskohteeseen räätälöidyt liittimet ovat kalliita ja että kustomointi tuo projektiin kohtuuttomia viiveitä. Lisäksi usein katsotaan, että vain yhteen valmistajaan luottaminen on riskialtista. Näillä kolmella yleisellä käsityksellä on vain vähän tai ei lainkaan todellista perustaa, vakuuttaa liitinvalmistaja Nicomaticin Phil McDavitt.

Linux-ydintä kehittää maailman suurin avoimen koodin kehittäjien joukko. Koodista löytyy korjattavaa, mutta varsin harvoin varsinaisia haavoittuvuuksia, jotka ovat riksejä järjestelmälle. Niitäkin kuitenkin löytyy. Sellainen on esimerkiksi Dirty Pipe -niminen haavoittuvuus.

Nokian vetämässä LuxTurrim5G-hankkeessa on kehitetty täysin suomalainen älypylväs, jonka kehitysvaihe saatiin päätökseen joulukuussa. Tänään hanketta esiteltiin virtuaalisesti Dubain Expo 2020 -näyttelyssä, joka päättyy maaliskuun lopussa. Suomen osastolla on kaikkiaan mukana yli sata yritystä. LuxTurrim5G-ekosysteemin kehittämäratkaisu muodostaa “kaupungin digitaalisen selkärangan”, jonka avulla kaupungeista saadaan älykkäämpiä ja kestävää kehitystä edistävämpiä.

Turun kauppakamarin ICT-teko-palkinto on myönnetty tekoälyratkaisuja kehittävälle Silo AI:lle. Palkinto tuli tunnustuksena vahvasta kasvusta ja vaikuttavuudesta sekä laajasta korkeakoulu- ja yritysyhteistyöstä niin Turun seudulla kuin valtakunnallisesti.

Datan tallennuksen nopeus ei riipu vain muistista, flash-tallennuksen kohdalla SSD-levyn kapasiteetista ja nopeudesta. Myös tallennuksen ohjaimen pitää olla suorituskykyinen. Microchipin uusi NVMe-ohjain kiihdyttää datakeskusten SSD-tallennukseen uuteen ennätykseen.

Check Point Research kertoo helmikuun haittaohjelmakatsauksessaan, että maailman yleisin haitake oli Emotet, joka houkuttelee Ukrainan sotaan liittyvistä aiheista kiinnostuneita lataamaan haitallisia sähköpostiliitteitä. Suomen yleisin kyberkiusa helmikuussa oli kiristysohjelma Netwalker.

Helsinkiläisen NL Acousticsin kehittämää ultraäänikameroiden teknologiaa hyödynnetään esimerkiksi teollisuuslaitosten ja sähköverkkojen kunnossapidossa. Vahvasti vientiorientoitunut yritys hakeekin nyt kasvunsa takaamiseksi uusia osaajia. Toimitusjohtaja Kai Sakselan mukaan haussa on erityisesti koodareita.

MEMS-pohjaisen RF-kytkimien IdealSwitch-tekniikan kehittänyt amerikkalainen Menlo Micro on saanut kasaan 150 miljoonan dollarin C-rahoituskierroksen. Lisärahan avulla yhtiö aikoo viedä globaalisti markkinoille kytkintekniikkansa, joka on pieni, nopea, luotettava, kestää ankaria olosuhteita ja kykenee kytkemään kilowatin tehoja.

Ryzen Threadripper on AMD:n tehotyöasemien suoritinperhe ja nyt siihen on tuotu toistaiseksi tehokkain työjuhta. Ryzen Threadripper PRO 5000 WX -sarjan lippulaiva on 64-ytiminen, 128-säikeinen PRO 5995WX -prosessori.

Mikropiirien sopimusvalmistus eli ns. foundry-liiketoiminta kasvaa tänä vuonna yli viidenneksen vauhti jo kolmatta vuotta peräkkäin. IC Insights ennustaa, että sopimusvalmistajien liikavaihto kasvaa 132,1 miljardiin dollariin.