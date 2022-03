Suomalainen Etteplan on lanseerannut teknologia-alustan, jolla voidaan kehittää laskenta-, liitäntä- ja paikannusratkaisuja rankkojen olojen teollisuuskoneisiin. Alusta koostuu Etteplanin ohjelmistosta ja congatecin korttimoduulista.

Tutkijat arvioivat, että maksukortti voidaan murtaa vain kuudessa sekunnissa. NordVPN:n julkaisemassa tutkimuksessa analysoitiin 4 miljoonaa maksukorttia 140 maasta. Yleisin tapa hakkeroida maksukortti on brute force -laskenta. Tämäntyyppinen murto voidaan suorittaa muutamassa sekunnissa.

Autoteollisuuden ohjelmistoratkaisujen toimittaja Elektrobit jatkaa kasvuaan Oulun lisäksi rekrytoimalla ohjelmistoalan ammattilaisia nyt myös Rovaniemeltä. Elektrobit hakee kokeneempia ja uransa alkuvaiheessa olevia ohjelmistokehityksen ammattilaisia sekä omien ohjelmistotuotteidensa kehitykseen sekä asiakasprojekteihin.

Galliumnitridi-tehokomponentteja kehittävä Silanna Semiconductor sanoo kehittäneensä yhdessä Smarter Livingin kanssa maailman pienimmän seinään upotettavan 65 watin GaN-laturin. 3510PDFE-laturi on kooltaan vain 42 x 42 x 30 millimetriä ja se on rakennettu Silannan SZ1131-ohjaimen ympärille.

Euroopan avaruusjärjestö ESA:n jäsenvaltioista jo kaksikymmentä isännöi omaa European Space Education Resource Office eli ESERO-toimintaa. Suomeen alkuvuodesta 2021 perustettu ESERO Finland järjestää huhtikuun alussa ESERO Finland järjestää ensimmäisen nuorille suunnatun CanSat-tölkkisatelliittikilpailun.

Yhä useammin tekoälyä halutaan hyödyntää verkon reunalla. Näin dataa ei tarvitse siirtää pilveen, mikä parantaa tietoturvaa. Saksalaisen Fraunhofer-insituutin optiikan mikroelektronisia järjestelmiä kehittävä yksikkö IPMS on kehittänyt RISC-V-pohjaisen ytimen, jolla tekoälyprosessointi tuodaan verkon reunalle.

Pari viikkoa sitten Apple esitteli uuden Mac Studio -pöytäkoneen, jossa yksi prosessorioptio on uusi M1 Ultra -siru. Max Tech on nyt palastellut koneen ja näyttää videollaan, miten jättimäinen piiri kahdesta M1 Max -prosessorista koostuva piiri todella on.

Huawei on julkistanut Smart Door Lock Pro -älylukon, jossa on 3D-kasvontunnistus. Laitteen käyttöjärjestelmänä on yhtiön uusimmista älypuhelimista tuttu Harmony OS. Huawein mukaan ovi aukeaa alle kahdessa sekunnissa.

Suomessa noudatetaan pienjännitesähköasennuksissa standardia SFS 6000, joka perustuu kansainväliseen IEC 60364 -standardisarjaan. SFS 6000 -standardi on uudistettu Suomessa viimeksi 2017. Standardin uudistamisessa on noudatettu perinteisesti 5 vuoden uudistusväliä, ja niin nytkin: päivitetty standardi julkaistaan nyt syksyllä 2022, ja ehdotus uudeksi standardiksi on nyt keväällä lausuntokierroksella.

Nokia on panostanut vahvasti privaattiverkkoihin viime vuosina. Yhtiöllä on jo yli 380 privaattiverkkoasiakasta, joista yli 75 rakentaa tai käyttää 5G-tekniikkaa. Nyt tutkimuslaitos Berg Insight ennustaa privaatti- tai kampusverkoille vahvaa kasvua.