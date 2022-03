Tehonmuunnoksen hyötysuhdetta on viime vuosina pystytty selvästi parantamaan laajan kaistaeron materiaaleille kuten piikarbidi ja galliumnitri. Nyt STMicroelectronics tuo jälkimmäisen vahvasti sekä teollisuuteen että koteihin uudella 50 watin GaN-muuntimella.

OnePlussan toinen perustaja Carl Pei on vahvistanut, että uusi yhtiönsä tuo Android-älypuhelimen markkinoille ensi kesänä. Tiedotteessa korostetaan erityisesti omaa Nothing OS -käyttöjärjestelmää. Ensimmäiset kuvat vaikuttavat hyvin tyylitellyiltä ja jopa minimalistisilta. Samaa voi päätellä tiedotteen tekstistä. ”Nothing OS vangitsee puhtaan Androidin parhaat ominaisuudet ja suodattaa käyttöjärjestelmän vain olennaisimman. Jokaisella kooditavulla on tarkoitus”, tiedote sanailee.

Saksalainen Rohde & Schwarz on kertonut tarkempia tietoja Oscilloscope Days 2022 -tapahtumasta, joka järjestetään 27.-28. huhtikuuta. Aiempien tapahtumien menestyksen pohjalta kaksipäiväinen ohjelma koostuu teknisten asiantuntijoiden esittämistä webinaareista.

F-Secure lanseeraa yritystietoturvalle uuden WithSecure -yhtiön ja brändin. Uusi brändi ja sen ydinlupaus kehitettiin yhteistyössä F-Securen työntekijöiden, jälleenmyyjäkumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Nimi perustuu näkemykseen, jossa kyberturvallisuuden tulee olla kiinteä osa liiketoimintaa, digitaalista yhteiskuntaa ja, että vain yhteistyöllä voidaan saavuttaa parhaat tulokset.

C-tyypin USB-väylä on yleistynyt nopeasti erilaisten pienten laitteiden latausväylänä. Silanna Semiconductor on esitellyt latureiden referenssimallin, jolla voidaan ladata kahta laitetta samanaikaisesti 65 watin teholla. 92,5 prosentin hyötysuhde takaa, että tehoa hukkaantuu mahdollisimman vähän.

Siemens järjesti eilen EDA Nordic Forum -tapahtuman, jossa yhtiön EDA-ryhmän johtaja Joe Sawicki esitteli omia näkemyksiään elektroniikan suunnittelun kehityksestä. Yhtenä isona trendinä Sawicki näki puolijohteiden osuuden elektroniikan järjestelmissä kasvavan nyt tasaisesti. Tulevaisuudessa kaikki on digitalisoitu. Ihmisestä tulee datan tuottaja ja kuluttaja.

Nvidia tunnetaan ennen kaikkea grafiikkaprosessoreistaan. Yhtiö on lisäksi hyödyntänyt GPU-arkkitehtuuriaan erittäin tehokkaiden tekoälypiirien kehittämiseen. Eilen se kuitenkin julkist GTC-tapahtumassaan historiansa ensimmäisen CPU-prosessorin palvelimiin.

Nvidia lanseerasi eilen GTC-tapahtumassaan hengästyttävän määrän uusia tuotteita piireistä ohjelmistokehyksiin. Yksi tilaisuuden päätuotteista oli yhtiön seuraavan polven tekoälypiiri H100. Se perustuu täysin uuteen Hopper-arkkitehtuuriin, joka korvaa kahden vuoden ikäiset Ampere-prosessorit.

Suomalainen Etteplan on lanseerannut teknologia-alustan, jolla voidaan kehittää laskenta-, liitäntä- ja paikannusratkaisuja rankkojen olojen teollisuuskoneisiin. Alusta koostuu Etteplanin ohjelmistosta ja congatecin korttimoduulista.

Tutkijat arvioivat, että maksukortti voidaan murtaa vain kuudessa sekunnissa. NordVPN:n julkaisemassa tutkimuksessa analysoitiin 4 miljoonaa maksukorttia 140 maasta. Yleisin tapa hakkeroida maksukortti on brute force -laskenta. Tämäntyyppinen murto voidaan suorittaa muutamassa sekunnissa.