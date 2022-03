Verkkorikollisuus kaikissa eri muodoissaan yleistyy edelleen kovaa vauhtia. Yksi merkittävä tekijä kasvussa on se, että pimeästä verkosta voi ostaa täysin valmiita haittaohjelmia mitättömillä summilla. Parilla kympillä saa kokonaisen haittaohjelmistopaketin, ransomware-ohjelman lähdekoodeineen 50 dollarilla.

Myrskyn arvioidaan iskevän suureen osaan Suomea viikonloppuna. Tämä voi aiheuttaa sähkökatkoksia sekä ongelmia mobiiliverkoille. DNA on nyt avannut, miten operaattorin valvomo toimii ongelmatilanteissa.

HDMI on suosituin väylä siirtää video- ja audiosignaalia näyttölaitteelle. HDMI 2.1-standardi julkistettiin jo marraskuussa 2017. Kuukausi sitten HDMI-järjestö esitteli uuden HDMI 2.1a -standardin. Sen yksi keskeinen lisäys on tuki SBTM-tekniikalla (Source Based Tone Mapping). Tuen avulla osa HDR-mappauksesta voidaan tehdä toistavassa laitteessa sen sijaan, että se tehtäisiin näyttölaitteessa.

Galaxy S22 Ultra on Samsungin uuden laitesarjan kuningas monella tapaa. Se perii ohjauskynän voimalla yrityspuhelimen roolin Note-sarjalta ja perustuu käytännössä parhaimpaan mahdollisempaan rautaan. Ennen kaikkea laite osoittaa, että Samsung hallitsee täydellisesti kompleksisten laitteiden mekaanisen suunnittelun.

Analogiapiirien markkinoiden odotetaan kasvavan tänä vuonna 12 prosenttia. IC Insights ennustaa, että eri analogiasiruja myydään 83,2 miljardilla dollarilla. Yksittäisiä siruja markkinoille tuodaan 238,7 miljardia kappaletta.

Täysin kiinteän olomuodon litiumakuista on tullut akkututkimuksen kuumin aihe, koska perinteiset litiumioniakut eivät enää täytä esimerkiksi sähköajoneuvojen vaatimuksia. Nyt japanilaistutkijat ovat onnistuneet ratkaisemaan kiinteän elektrolyytin akkujen kaupallisen läpimurron tiellä olevan suurimman ongelman. Sähköautoissa tarvitaan suurta energiatiheyttä, nopeaa latausta ja pitkää elinkaarta. Kiinteän elektrolyytin akut täyttävät nämä vaatimukset, ja ovat lisäksi turvallisempia ja kätevämpiä, koska ne voidaan ladata lyhyessä ajassa.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networksin julkaiseman raportin mukaan kiristysohjelmien maksut saavuttivat uusia ennätyksiä vuonna 2021. Keskimäärin lunnasvaatimus nousi kahteen miljoonaan euroon eli 144 prosenttia aiempaa korkeammaksi.

Googlen vuonna 2007 lanseeraaman Go-kielen merkitys on ollut viime vuodet tasaisessa kasvussa. Tämä perustuu toki Android-sovelluskehitykseen, mutta negatiivisena ilmiönä Gon käyttö haittaohjelmien koodaamisessa on yleistynyt. Google on nyt julkaissut kielestä 1.18-version.

Isot yritykset käyttävät keskimäärin 8-9 eri pilvipalvelua datansa tallennukseen. Nämä kaikki pitää suojata riittävän vahvasti ja tähän asti se on edellyttänyt erilaisten avaintenhallinnan menetelmien opiskelua. Nyt IBM on kehittänyt pilvityökalun, jolla voidaan hallita kaikkia yrityksen salausavaimia.

Tehonmuunnoksen hyötysuhdetta on viime vuosina pystytty selvästi parantamaan laajan kaistaeron materiaaleille kuten piikarbidi ja galliumnitri. Nyt STMicroelectronics tuo jälkimmäisen vahvasti sekä teollisuuteen että koteihin uudella 50 watin GaN-muuntimella.