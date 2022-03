Fotonipiirejä piillä, ensimmäiset työkalut Cadencelta

Mikropiirien sopimusvalmistaja GlobalFoundries on esitellyt uuden GF Fotonix -alustan, jolla on tarkoitus tuoda piipohjaisia fotonipiirejä datakeskuksiin. EDA-talo Cadence Design Systems on jo esitellyt ensimmäiset fotonipiirien suunnitteluun tarkoitetut työkalunsa.

GF Fotonix on monoliittinen alusta, joka ensimmäisenä alalla yhdistää fotoniikkaominaisuudet 300 millimetrin kiekoilla 300 gigahertsin RF-CMOS-kiekkoon. Alusta käytännössä yhdistää yhdelle sirulle monimutkaiset prosessit, jotka on aiemmin jaettu useille siruille: fotonijärjestelmän, radiotaajuuskomponentit ja tehokkaan CMOS-logiikan.

GlobalFoundries on ainoa mikropiirien sopimusvalmistaja, jolla on 12-tuumaisille kiekoille kehitetty fotoniikkapiirien ratkaisu. Yhtä kuitulinjaa kohti fotonipiirit siirtävät dataa piirin sisällä 0,5 terabitin sekuntinopeudella. Tämä tarkoittaa 1,6-3,2 terabitin datansiirtoa piirin sisäisten sirpaleiden (chiplets) välillä.

Fotoniikan tuominen piirisiruille lupaa mullistaa esimerkiksi datankäsittelyn tulevissa datakeskuspalvelimissa. Tämä edistys vaatii kuitenkin omat työkalunsa. Sellaisia kuvioon on tuomassa EDA-talo Cadence.

Cadence kertoo, että sen EPDA-ympäristö eli elektroniikka- ja fotoniikkasuunnittelujen automatisoitu ympäristö on optimoitu GF Fotonix -alustalle. EPDA koostuu Virtuoso-suunnittelutyökaluista, Virtuaoso Photonics -alustasta, Spectre-simulaatioalustasta ja Voltus-FI:stä, joka on työkalu tehonsyötön eheyden varmistamiseen kompleksisilla piireillä.

Työkaluilla voidaan suunnitella, generoida, simuloida ja testata esimerkiksi aaltomuotoja ja muita fotoniikkakomponentteja.