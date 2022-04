Bittium täydentää taktisen tiedonsiirron tuotevalikoimaansa Bittium Tough VoIP Field Phone 2 -kenttäpuhelimella. Field Phone 2 on uuden sukupolven VoIP-puhelin, joka mahdollistaa luotettavan viestinnän vaativissa käyttöympäristöissä.

Norjalainen TouchNetix on julkistanut uuden sukupolven kapasitiivisen kosketusohjaimen, jonka avulla voidaan tuoda 3D-eleet auton järjestelmien ohjaamiseen. Kilpaileviin ohjaimiin verrattuna uusi aXiom-piiri tarjoaa yli sata kertaa paremman signaali-kohinasuhteen.

COM-HPC on viime vuonna hyväksytty korttimoduulien standardi, joka käytännössä tuo palvelintason suorituskyvyn laitteisiin verkon reunalle. Standardia laatimassa ollut congatec on nyt esitellyt kortteja, joissa parhaimmillaan saadaan jopa 20 ytimen Intel Xeon -teho älykkäiden tehtaiden 5G-yhteyksiin.

Näyttö on selvästi eniten virtaa älypuhelimessa kuluttava komponentti. Tämä korostuu nyt, kun ruutujen virkistystaajuus yltää jo 120 hertsiin ja jopa sen yli. Valmistajat tekevätkin kaikkensa valaistakseen pikselit niin harvoin kuin mahdollista. Apua voi saada myös älykkäästä tehonhallinnasta.

Toyota on kertonut julkisesti aikovansa rakentaa tulevat autonomiset robottiautonsa vain kameroiden varaan. Näin japanilaisvalmistaja liittyy Teslan Elon Muskin seuraan, joka on julkisesti halveksinut kaikkia kalliimpiin antureiden kuten tutkiin ja lidareihin luottavia valmistajia.

Sähköautojen ja erityisesti niiden akkujen ratkaisut kiinnostavat lukijoita. ETN:n maaliskuun luetuin juttu käsitteli japanilaistutkijoiden kehittämää ratkaisua litiumakun kiinteäksi elektrolyytiksi. Tästä on tullut yksi akkututkimuksen kuumimpia aiheita, koska perinteiset litiumioniakut eivät enää täytä esimerkiksi sähköajoneuvojen vaatimuksia. Sähköautoissa tarvitaan suurta energiatiheyttä, nopeaa latausta ja pitkää elinkaarta. Kiinteän elektrolyytin akut täyttävät nämä vaatimukset, ja ovat lisäksi turvallisempia ja kätevämpiä, koska ne voidaan ladata lyhyessä ajassa.

Saksalainen SEGGER tunnetaan laadukkaista sulautettujen sovellusten mikro-ohjainten työkauistaan. Nyt yritys on tuonut Arm-pohjaisten suunnittelujen Embedded Studioonsa tuen reaaliaikaiselle muistinhallinnalle.

HomeGrid Forum on järjestö, joka sertifioi datan siirtoon sähköverkossa käytettyjä G.hn-laitteita. Nyt järjstö kertoo sertifioineensa ensimmäisen teollisuuden IoT-sovelluksiin tarkoitetun sulautetun G.hn-moduulin. Moduulista vastaa saksalainen Teleconnect. GHN.SOM.PLC-moduuli on tehokas, pienikokoinen moduuli, oka voidaan asentaa yrityksen verkkoon jälkiasennuksena. Sen avulla voidaan toteuttaa MIMO-pohjainen teollisuuden G.hn-verkko sähkölinjoja pitkin.

Vuosi sitten sertifioitu Wi-Fi 6E -tekniikka on suunniteltu käyttämään 6 gigahertsin taajuutta yhdessä nykyisten 2,4:n ja 5 gigahertsin taajuuksien kanssa. Renesas aikoo hyödyntää uutta, nopeampaa wifiä teollisuuden piirisarjoissaan.

Jos halutaan seurata vaikkapa dronen lentokorkeutta tai reitin korkeuseroja kuntoilussa, helpointa se on ilmanpainetta mittaamalla. Bosch Sensortech on nyt esitellyt anturin, joka mittaa ilmanpainetta 7,6 mikro-g:n tarkkuudella. Tämä vastaa tuhannesosaa hyttysen painosta. BMP581-anturi pystyy näin havaitsemaan vain muutaman sentin muutokset korkeudessa. Anturin virrankulutus on lisäksi äärimmäisen alhainen, joten se sopii käytettäväksi kaikissa puettavissa laitteissa, kuulokkeissa tai IoT-laitteissa.