Open RAN ongelmissa – operaattorit testaavat, mutta eivät investoi

Jos joku tekniikka on 5G-standardin jälkeen puhuttanut operaattoreita, niin se on avoimien verkkojen Open RAN -tekniikka. Strandconsult-tutkimuslaitoksen mukaan koko mobiilialalla on edelleen iso haaste: operaattorit eivät osta ORAN-verkkoja.

Konsulttitalon perustaja John Strandin mukaan epävarmuus näkyi esimerkiksi Barcelonan Mobile World Congress -messuilla. Tekniikan puolestapuhujat kutsuvat testaussopimuksia operaattoreiden kanssa kaupallisiksi sopimuksiksi. Monet pienemät pelurit, kuten Mavenir ja Parallel Wireless, ovat paniikissa, kun he eivät saa niitä tilauksia, joita ovat luvanneet johtokunnilleen.

Open RAN ei ole vielä saavuttanut suurta kaupallista menestystä. Jos Open RAN saa kannattajiensa ennustaman kasvun, sen osuus 5G-tukiasemista vuonna 2025 on alle yksi prosentti. Vuonna 2030 osuus olisi enintään 3 prosenttia. Tämä näyttää olevan liian vähän ja liian myöhään alalla, jossa otetaan käyttöön 10 000 uutta perinteistä 5G-tukiasemaa joka kuukausi.

Monet Open RANin kannattajat ja päättäjät väittävät, että matkaviestinverkoille on vain neljä infrastruktuurin toimittajaa, ikään kuin Huawei, Ericsson, Nokia ja ZTE olisivat ainoat vaihtoehdot laitteille. Silti MWC:n messuhalleista oli noin 2000 verkkolaitetoimittajaa.

Yksi O-RAN-pioneereista on japanilainen Rakuten. Jos tarkastellaan heidän kykyään houkutella asiakkaita Japanissa, se on ollut kaupallinen katastrofi. Rakutenin myydyin asiansa datassa on ollut ilmainen puhelin ja data jopa 12 kuukauden ajan.

Vodafonen Johan Wibergh sanoi MWC-messuilla haluavansa Open RANin pyörittävän 30 prosenttia tukiasemistaan ​​vuoteen 2030 mennessä. Tämä laskelma ei toimi, ellei Vodafone sitten hidasta 5G:n käyttöönottoa.

John Strandin mukaan ORAN-pelaajat voisivat avata keskustelun käsittelemällä monia Strand Consultin ja muiden vastaamattomia kysymyksiä, mukaan lukien teknologiaa koskevat taloudelliset, taloudelliset, tekniset ja käytännön näkökohdat. Tämä on erityisen ilmeistä monissa Open RAN -webinareissa viimeisen 24 kuukauden aikana, kun Strand Consult julkaisee kysymyksensä julkisesti chatissa ja moderaattori jättää kysymykset huomiotta tai Strand Consultin sähköpostitse lähettämät kysymykset tapahtuman järjestäjälle jätetään huomiotta.

On tärkeää ymmärtää, että Open RAN on osa 4G/5G-tekniikkaa. Ne eivät ole ratkaisuja, jotka voivat korvata olemassa olevia verkkoja suurissa osissa maailmaa. O-RAN ei ole ratkaisu pienituloisille Intiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa, John Strand päättää.