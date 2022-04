Tietoturvayhtiö Palo Alto Networksin tutkimusyksikkö Unit 42 julkisti kattavan raportin pilvipalveluiden käytöstä ja niiden yleisimmistä heikkouksista. Tulokset ovat hälyttäviä. Analyysin mukaan suurin osa pilvi-identiteeteistä ovat asetuksiltaan aivan liian sallivia ja monet näistä antavat käyttöoikeuden asioihin, joita ei koskaan käytetä.

Länsimaiset yritykset ovat lopettaneet toimensa Venäjällä sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan puolitoista kuukautta sitten. Nyt Gizchina-sivusto kertoo, että myös Huawei on ajamassa alas toimintoaan Venäjällä. Pakotteiden takia toimiminen Venäjälle katsotaan liian riskaabeliksi.

Takana ovat ne päivät, kun autoissa riitti CAN-väylä kaikenlaisen datan siirtoon. Nyt tulollaan on 802.3cz-standardi, joka on edennyt IEEE:ssä jo äänestysvaiheeseen. Se nostaa autojen sisäisen optisen verkon nopeuden jopa 50 gigabittiin sekunnissa.

Kaksi vuotta sitten perustetun Suomen startup-yhteisön (SSY) kasvu on ollut vahvaa. Jäsenyritysten määrä on kasvanut jopa 116 yrityksellä ja jäsenhakemuksia on jonossa kymmeniä. Viime vuonna SSY:n jäsenten liikevaihto oli melkein 3,5 miljardia euroa. Summa on selkeästi edellä aiemmin asetettua tavoitetta.

Kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikön ensimmäinen satelliitti, Foresail-1, on valmis avaruuteen. Satelliitin matka Espoon Otaniemestä alkaa muutaman päivän kuluessa. Satelliitti laukaistaan kesällä SpaceX-yhtiön Falcon 9-raketilla Cape Canaveralin avaruuskeskuksesta Floridasta Yhdysvalloista.

Englantilainen Antenova on esitellyt uuden pienikokoisen, pintaliitettävän antennin 4G-laitteisiin. Pharaoh-antenni on mitoiltaan vain 40 x 50 millimetriä ja se kattaa kaikki 4G-taajuudet.

STMicroelectronics on esitellyt uuden audiovahvistimen ajoneuvojen järjestelmiin. TDA7901-vahvistimeen on integroitu buck-ohjain tehokasta G-luokan muunnosta varten. Piiri tukee teräväpiirtoääntä, joka on tekemässä tulossaan myös autojen audio- ja musiikkijärjestelmiin.

UPS-laitteistaan tunnettu Eaton on ilmoittanut rakentavansa kriittisten sähkönjakelujärjestelmien tuotantolaitoksen Vantaalle. Uuteen, entistä suurempaan laitokseen integroidaan Espoon Koskelossa sijaitsevan nykyisen tuotantolaitoksen kaikki toiminnot.

Göteborgilaisen Chalmersin teknisen korkeakoulun tutkijat ovat kehittäneet tekniikan, jolla on mahdollista ottaa talteen aurinkoenergiaa, varastoida se jopa 18 vuodeksi ja ottaa käyttöön silloin, kun sitä tarvitaan. Nyt konspetia on viety pidemmälle, sillä järjestelmä on onnistuttu tuottamaan sähköä yhdistämällä se lämpösähkögeneraattoriin.

Helsingissä testataan keväällä anturitekniikkaa, jotka keräävät dataa kulkureittien olosuhteista. Malminkartaon testistä vastaa Marjetas Academy ja se on osa Fiksu kaupunki -hankkeen Fiksu valo, viisas katu -kokeiluohjelmaa.