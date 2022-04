Wi-Fi 6E kaupallistettiin viime vuonna 2021, ja se se tukee 5 ja 2,4 gigahertsin taajuuksien lisäksi myös 6 GHz:n aluetta. TrendForce ennustaa nyt, että uusi wifi-polvi lyö nopeasti läpi älypuhelimissa.

Suomalaisen Tatu Ylösen SSH-protokollaan perustuva OpenSSH-protokolla on ehtinyt 9. versioonsa. Uudessa versiossa on otettu käyttöön NTRU-algoritmi. Sen pitäisi kestää tulevaisuuden kvanttikoneiden murtoyritykset, projektin sivuilla sanotaan.

OnePlus julkisti maaliskuun lopulla uuden 10 Pro -mallinsa myös Euroopassa. Nyt yhti on julkistanut puhelimen lähdekoodin Githubissa. Jokainen voi halutessaan tutustua siihen, millaisesta koodista huippuluokan Android-älypuhelin koostuu.

Kalifornialainen Menlo Micro tunnetaan MEMS-pohjaisista kytkinpiireistään, jotka ovat monin tavoin perinteisiä releitä suorituskykyisempiä. Yhtiön uusin kytkin on MM5140, joka tuo alan parhaan tehotiheyden, RF-suorituskyvyn ja luotettavuuden 5G-verkkoihin aina 6 gigahertsiin asti.

3D-suunnitteluohjelmistoja kehittävä Cadmatic teki viime vuonna ennätysliikevaihtonsa. 28,3 miljoonan euron liikevaihto oli 10 prosenttia koronan leimannutta edellisvuotta korkeampi. Yhtiö on kovassa kasvussa ja aikoo toimitusjohtaja Jukka Rantalan mukaan palkata tänä vuonna 100 uutta osaajaa riveihinsä.

Entisaikaan oli tapana ajatella, että Windows ja Android ovat virusten jakoalustoja, eivätkä ongelmat kosketa Linuxia tai Applen käyttöjärjestelmiä tai sovelluksia. Tämä ajatus on vanhentunut. Atlas VPN:n mukaan haavoittuvuudet Applen koodissa lisääntyivät moninkertaisiksi viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networksin tutkimusyksikkö Unit 42 julkisti kattavan raportin pilvipalveluiden käytöstä ja niiden yleisimmistä heikkouksista. Tulokset ovat hälyttäviä. Analyysin mukaan suurin osa pilvi-identiteeteistä ovat asetuksiltaan aivan liian sallivia ja monet näistä antavat käyttöoikeuden asioihin, joita ei koskaan käytetä.

Länsimaiset yritykset ovat lopettaneet toimensa Venäjällä sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan puolitoista kuukautta sitten. Nyt Gizchina-sivusto kertoo, että myös Huawei on ajamassa alas toimintoaan Venäjällä. Pakotteiden takia toimiminen Venäjälle katsotaan liian riskaabeliksi.

Takana ovat ne päivät, kun autoissa riitti CAN-väylä kaikenlaisen datan siirtoon. Nyt tulollaan on 802.3cz-standardi, joka on edennyt IEEE:ssä jo äänestysvaiheeseen. Se nostaa autojen sisäisen optisen verkon nopeuden jopa 50 gigabittiin sekunnissa.

Kaksi vuotta sitten perustetun Suomen startup-yhteisön (SSY) kasvu on ollut vahvaa. Jäsenyritysten määrä on kasvanut jopa 116 yrityksellä ja jäsenhakemuksia on jonossa kymmeniä. Viime vuonna SSY:n jäsenten liikevaihto oli melkein 3,5 miljardia euroa. Summa on selkeästi edellä aiemmin asetettua tavoitetta.