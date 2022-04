AMD:n uusin antaa taas Intelille mietittävää

AMD on esitellyt lisätietoja jo CES-messujen aikaan lanseeratusta Ryzen PRO 6000 -sarjasta. Uutuuksien speksit ovat kovia ja AMD uskoo markkinaosuutensa jatkavan kasvuaan eri segmenteissä. Erityisesti Ryzen PRO 6000 on tarkoitettu tehokkaisiin kannettaviin ja bisnesläppäreihin.

Uutuussarja sisältää alkuun kahdeksan prosessoria, jotka skaalautuvat 6 nanometrin prosessissa valmistettuina 6 ytimen piiristä 8 ytimeen. AMD on samalla trimmannut suoritinytimiä, jotka tunnetaan nyt nimellä Zen 3+.

Uusi ydin lupaa markkinoiden johtavan suorituskyvyn wattia kohti. PRO 5000 -edeltäjiin verrattuna suorituskyky on AMD:n mukaan 1,3-kertainen. Grafiikkaan on tuotu RDNA 2 -arkkitehtuuri, jolla AMD yltää 2-kertaiseen tehoon integroidussa grafiikassa. HDMI 2.1- ja DisplayPort 2.0 -tuki tarkoittavat, että Ryzen PRO 6000 -läppärit tukevat myös tulevan polven ulkoisia näyttöjä.

AMD on verrannut uutuussarjan tehoa Intelin 28 watin tehobudjetin Alder Lake -piireihin (12. polven Core-i7) ja lähes kaikissa testeissä ero on merkittävä. Kokonaissuorituskyvyssä uusi Ryzen PRO -sarja ylittää Intelin vastaavien lukemat 150 prosentilla. Tämä on seurausta ennen kaikkea siitä, että 8 ydintä asetetaan 4 ytimen prosessoria vastaan.

6 nanometrin prosessi tekee AMD:n uutuuksista erittäin energiatehokkaat. VUodesa 2018 lähtien AMD:n läppäriprosessorien tehonkulutus on kutistunut 50 prosenttia. Kuluttaja kiittää selvästi pidempinä akun toiminta-aikoina samalla, kun kaikki toimistosovellukset viuhuvat näytöllä huomattavasti aiempaa sujuvammin.

