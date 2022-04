Metropoliasta suoraan työhaastatteluun Nokialle

Metropolia avaa uudenlaisen väylän työelämään ja vielä haluttuun paikkaan. Kahden vuoden työvoimakoulutuksen jälkeen kuvassa on vähintään työhaastattelu Nokialle. Hakuaika koulutukseen on 19.4.-15.5.2022 ja valintapäätökset tehdään viimeistään 3.6.2022.

Uusi työvoimakoulutus pyrkii osaltaan helpottamaan ict-alueen kroonista työvoimapulaa. Ohjelmisto- ja e-business ry:n mukaan suomalaiset ohjelmisto- ja ict-palveluyhtiöt pystyisivät palkkaamaan lisää arviolta 10 000 - 15 000 työntekijää, jos oikeanlaisia osaajia löytyisi. Ict-alalle valmistuu oppilaitoksista vuosittain vajaat 4 000 nuorta.

Suomen suurin ammattikorkeakoulu Metropolia avaa nyt uudenlaisen joustavan väylän osaajapulan ratkaisemiseksi yhteistyössä TE-toimiston ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Kesäkuussa 2022 Metropoliassa alkaa ensimmäinen insinöörin AMK-koulutus työvoimakoulutuksena, jonka jälkeen kaikille valmistuneille taataan työhaastattelu Nokialla.

Metropolia ja Nokia ovat tehneet pitkänteistä yhteistyötä ict-alan osaajapulan helpottamiseksi. Metropolian tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-opiskelijoiden työelämäharjoittelut, opinnäytetyöt ja erilaiset innovaatioprojektit ovat olleet tuottoisa yhteistyön muoto molemmille osapuolille. Useat Metropolian opiskelijoista ovat myös työllistyneet Nokialle valmistumisensa jälkeen.

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) -koulutus järjestetään työvoimakoulutuksena, ja se on tarkoitettu työttömille, työttömyysuhan alaisille, lomautetuille tai osa-aikatyötä tekeville koko Suomen alueen TE-palveluiden asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa. Koulutus on Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Opiskelu on täysipäiväistä ja kestää puolestatoista vuodesta kahteen vuoteen riippuen aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta.

Kuva: Metropolia