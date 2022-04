Alibaba kehitti 60 miljardin transistorin jättiprosessorin

Alibaba Cloud on yksi suurista pilvipalveluntarjoajista ja erittäin merkittävässä asemassa Aasiassa ja erityisesti Kiinassa. Yhtiö on AWS:n tavoin kehittänyt omia prosessoreita konesaleihinsa. Uusin on jättimäinen, peräti 60 miljardin transistorin Arm-prosessori.

Piiri on nimeltään Yitian 710. Se koostuu 128 Armv9-ytimestä ja valmistetaan TSMC:n 5 nanometrin prosessissa. Kellotaajuus yltää 3,2 gigahertsiin ja DDR5-muistikanavia on kahdeksan. Ulkoapäin dataa voidaan tuoda 96 PCIe5-linjaa pitkin.

Yleisellä tasolla Intel ja AMD katsovat taatusti karsaasti sitä, että pilviyritys kehittää omia prosessoreitaan palvelimiinsa. Arm-piirejä on yritetty työstää palvelintasolle vuosikausia, mutta nyt suunnittelut näyttävät tuottavan tulosta.

Pääosin kyse on Arm-prosessorien energiatehokkuudesta. Palvelimet kuluttavat erittäin paljon virtaa, mitä yritetään puristaa pienemmäksi kaikin tavoin.