Sveitsiläinen LEMO kertoo, että sen suosittua M-sarjan liitinvalikoimaa laajennetaan uusilla High Power -vaatimuksien mukaisilla, korkeampien virtojen varianteilla. Liittimissä yhdistyvät lujatekoiset, kevyet ja kompaktit M-sarjan rungot sekä uudet huipputekniikkaa edustavat kultapinnoitetut suurtehokontaktit.

Viidesosa suomalaisista sanoo joutuneensa kyberhuijauksen kohteeksi alkuvuoden aikana, ilmenee Suomen Deloitten teettämästä selvityksestä. Huijausten määrä on laskenut kesään 2021 verrattuna. Useimmin suomalaisia yritetään huijata sähköpostilla tulleella viestillä.

Raspberry Pin suosio on ollut käsittämätön ja tällä hetkellä kortteja on jopa vaikea ostaa komponenttipulan takia. Korttien suosio perustuu suurelta osin monipuolisiin lisäosiin, joilla sen käyttöä ja toimintoja voi laajentaa. Nyt Bigtreetech-niminen yritys on esitellyt Raspberry Pad 5 -lisälevyn, jolla korttiin saa 5-tuumaisen kosketusnäytön.

Erityisesti millimetrialueen radiolinkeissä ongelmana on, että säteet eivät läpäise esimerkiksi rakennuksia. Japanilainen Kyocera on kehittänyt ongelmaan ratkaisu. Yrityksen mukaan metapinnaksi (metasurface) kutsuttu rakenne voi ohjata 5G-signaalit eteenpäin esimerkiksi rakennuksen katolta sen toiselle puolelle.

5G tulee merkittävästi parantamaan digitaalista infrastruktuuria ja hyödyttämään kansantalouttamme. Jotta tässä voitaisiin onnistua, on Huawein kyberturvallisuus- ja tietosuojajohtaja Marja Dunderfeltin mukaan oltava valmiita sitkeästi ratkaisemaan tietoturvallisuuteen liittyviä haasteita. - Älylaitteiden käyttäjien osalta kybertaitojen lisääminen on keskeisessä roolissa, hän sanoo.

Autokannan sähköistyminen on johtanut Euroopassa varsin merkittävän virstanpylvään ohittamiseen. JATO Dynamicsin mukaan autojen keskimääräinen volyymipainotettu päästö putosi viime vuonna 99 grammaan kilometriä kohti. Pudotus edellisen vuoden 117,7 grammasta oli merkittävä.

Sigfox on yksi IoT-verkkojen pioneeritekniikoita, mutta viime aikoina sen kohtalo on ollut hämärän peitossa tekniikan kehittäjäyrityksen heikon tilanteen takia. Nyt tilanne on lauennut. Singaporelainen verkkoja operoiva unabiz on ostanut sekä Sigfox SA:n että verkkoa Ranskassa operoivan Sigfox France SAS:n.

Tämä on mennyt meiltäkin ohi, mutta Kioxia on esitellyt markkinoille ensimmäisen SSD-levyn, jossa perinteisen liitännän sijaan on ethernet-liitäntä. Ideana on, että flash-tallennuskapasiteettia voidaan suoraan liittää palvelimeen ja verkkoon. Data liikkuu laitteista NVMe oF -protokollalla (NVMe-over-Fabrics).

Tietoturvayritys Check Pointin tutkimusosasto kertoo löytäneensä haavoittuvuuksia useimmissa älypuhelimissa käytetystä ALAC-audiokoodekista. Applen koodekki (Apple Lossless) on käytetty esimerkiksi Qualcommin ja Mediatekin suosituissa piirisarjoissa.

Parin viikon päästä järjestettävän Teknologia 22 -tapahtuman startup-kisan finaaliin pääsi seitsemän yritystä. Mukana kisaamassa 20 000 euron palkinnosta ovat Ai2Ai Oy, AISpotter Oy, Biovaaka Oy, Bloft Design Lab, CeLLife, Forciot Oy ja Hidas (Greenele Oy).