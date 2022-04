Sigfox-verkon toiminta jatkuu

Sigfox on yksi IoT-verkkojen pioneeritekniikoita, mutta viime aikoina sen kohtalo on ollut hämärän peitossa tekniikan kehittäjäyrityksen heikon tilanteen takia. Nyt tilanne on lauennut. Singaporelainen verkkoja operoiva unabiz on ostanut sekä Sigfox SA:n että verkkoa Ranskassa operoivan Sigfox France SAS:n.

Kauppahinnaksi on arvioitu noin 25 miljoonaa euroa. Sen myötä Sigfox SA:n selvitystilaa raukeaa ja samalla verkkojen toiminnan jatkuminen varmistuu. Suomessa verkkoa operoi Connected Finland Oy.

Sigfoxin selvitystilaan ajautuminen on helppo ymmärtää, kun katsoo yrityksen lukuja. Se keräti 300 miljoonaa euroa pääomaa markkinoilta, mutta raportoi viime vuodelta 91 miljoonan tappiot 24 miljoonan euron liikevaihdolla. Lisäksi velkaa on reilusti toistasataa miljoonaa euroa.

Erityisesti IoT-buumin alkuvaiheessa Sigfox kisasi LoRa-tekniikan kanssa. LoRa-ekosysteemin rakenne on erilainen. Radiotekniikan omistaa Semtech, mutta protokollia on kehittänyt LoRa Alliance. Lisäksi Semtech on lisensoinut patentoimaansa radiotekniikkaa kaikille, joten modeemeja on tarjolla suurelta joukolta valmistajia.

Joidenkin analyytikoiden mukaan sekä LoRa että Sigfox ovat vain siirtymävaiheen tekniikoita ennen kuin mobiiliverkkoihin nojaavat NB-IoT ja LTE-M toden teolla pääsevät vauhtiin. Tämä lienee aika dramaattinen näkemys ja molemmille pioneeritekniikoille riittää kysyntää.

Sigfoxin etuna on se, että paikalliset operaattorit – Suomessa Connected Finland – huolehtivat verkosta, jolloin asiakas voi vain liittää päätteensä siihen. Laitteet toimivat kaikkialla, missä verkkoja on, ilman erillisä roaming-maksuja. Kantama on parhaimmillaan jopa 40 kilometriä, kaupungeissakin useita kilometrejä. Pieni puute on hitaus (100 tavua sekunnissa) ja erittäin pienet datapaketit, mutta joihin sovelluksiin, kuten anturien mittausdatan keruuseen se riittää mainiosti.

Suomessa esimerkiksi data Postin älylukoista siirtyy keskukseen Sigfox-linkillä. Postiautomaatteja on maassa nelisen tuhatta ja niissä kymmeniä lukkoja, joten Posti on iso Sigfox-asiakas. Globaalisti Sigfox-laitteita on arvioiden mukaan noin 20 miljoonaa.