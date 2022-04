Rakentelijoiden ja kehittäjien suosikkikortti on Raspberry Pi. Farnell on myynyt kortteja jo kymmenen vuoden ajan ja nyt yhtiö hakee Raspberry Pi -korttia, joka on palvellut kentällä pisimpään. Vanhimpien vielä palvelevien korttien löytäjille on luvassa hienoja palkintoja. Kisa jatkuu huhtikuun loppuun asti.

PC-markkinoilla vuoden ensimmäinen neljännes oli hyvä alku, kun valmistajien kokonaistulot kasvoivat yli 15 prosenttia vuodentakaisesta. Näin siitä huolimatta, että valmistajat myivät 3 prosenttia vähemmän koneita. Uusi tietokone on nyt keskimäärin aiempaa kalliimpi.

Android on selvästi suosituin mobiilikäyttöjärjestelmä. Sen osuus markkinoilla on kuitenkin kutistunut tasaisesti jo viiden vuoden ajan, kertoo StockAppsin tuore raportti. Markkinaosuudesta on sulanut 8 prosenttia.

Perinteiset aurinkokennot valmistetaan piistä, jolla on hyvä hyötysuhde ja vakaus, mutta joka on suhteellisen kallis valmistaa ja se voidaan valmistaa vain jäykistä paneeleista. Tutkijat ovat nyt kehittäneet 25 prosentin hyötysuhteeseen yltävän perovskiittikalvon. Lukema on tähänastisista selvästi parhain.

Puolijohdemarkkinoiden koko kasvoi viime vuonna lähes 595 miljardiin dollariin. Suurimmaksi valmistajaksi nousi kolmen vuoden tauon jälkeen Samsung, jonka markkinaosuus kasvoi 12,3 prosenttiin. Perinteinen ykkönen eli Intel jäi 0,1 prosenttiyksikön päähän.

Sveitsiläinen LEMO kertoo, että sen suosittua M-sarjan liitinvalikoimaa laajennetaan uusilla High Power -vaatimuksien mukaisilla, korkeampien virtojen varianteilla. Liittimissä yhdistyvät lujatekoiset, kevyet ja kompaktit M-sarjan rungot sekä uudet huipputekniikkaa edustavat kultapinnoitetut suurtehokontaktit.

Viidesosa suomalaisista sanoo joutuneensa kyberhuijauksen kohteeksi alkuvuoden aikana, ilmenee Suomen Deloitten teettämästä selvityksestä. Huijausten määrä on laskenut kesään 2021 verrattuna. Useimmin suomalaisia yritetään huijata sähköpostilla tulleella viestillä.

Raspberry Pin suosio on ollut käsittämätön ja tällä hetkellä kortteja on jopa vaikea ostaa komponenttipulan takia. Korttien suosio perustuu suurelta osin monipuolisiin lisäosiin, joilla sen käyttöä ja toimintoja voi laajentaa. Nyt Bigtreetech-niminen yritys on esitellyt Raspberry Pad 5 -lisälevyn, jolla korttiin saa 5-tuumaisen kosketusnäytön.

Erityisesti millimetrialueen radiolinkeissä ongelmana on, että säteet eivät läpäise esimerkiksi rakennuksia. Japanilainen Kyocera on kehittänyt ongelmaan ratkaisu. Yrityksen mukaan metapinnaksi (metasurface) kutsuttu rakenne voi ohjata 5G-signaalit eteenpäin esimerkiksi rakennuksen katolta sen toiselle puolelle.

5G tulee merkittävästi parantamaan digitaalista infrastruktuuria ja hyödyttämään kansantalouttamme. Jotta tässä voitaisiin onnistua, on Huawein kyberturvallisuus- ja tietosuojajohtaja Marja Dunderfeltin mukaan oltava valmiita sitkeästi ratkaisemaan tietoturvallisuuteen liittyviä haasteita. - Älylaitteiden käyttäjien osalta kybertaitojen lisääminen on keskeisessä roolissa, hän sanoo.