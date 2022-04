Xiaomiin kuuluva POCO tuo Suomeen uuden F4 GT -lippulaivamallin. Se houkuttelee erityisesti pelaajia ja kärsimättömiä käyttäjiä, sillä yhtenä markkinoiden ensimmäisistä puhelimista laitteessa on 120 watin hyperlataustekniikka. 120 watin teholla puhelimen akku latautuu täyteen vain 17 minuutissa.

Infineon on esitellyt uudet akunhallintapiirit, jotka mahdollistavat optimoidun ratkaisun akkukennojen valvontaan ja tasapainottamiseen. Piirit soveltuvat monenlaisiin teollisuus-, kuluttaja- ja autosovelluksiin, kuten kevythybridi- ja sähköajoneuvoihin, hybridisähköajoneuvoihin, ladattaviin hybridisähköajoneuvoihin ja täyssähköautoihin.

Omron Electronic Components Europe on esitellyt läpinäkyvän W7BB-X01 -painonapin, joka asennetaan suoraan suuren näyttöpaneelin pintalasiin. Tukeva, mekaaninen painike on kosketeltava ja helppo aktivoida katsomatta pois näytöltä. Ratkaisua voidaan käyttää esimerkiksi kasinopelikoneissa.

Kvanttitietokoneen kubitti voi harhautua myös muuksi kuin nollaksi tai ykköseksi. Aalto-yliopiston tutkimushankkeessa kehitetään professori Mikko Möttösen johdolla nykyistä tarkempia kubitteja. – Sitä voi operoida nopeammin ilman, että se harhautuu nollasta ja ykkösestä väärille tasoille, kuten kakkoseksi tai kolmoseksi, Möttönen kertoo.

RISC-V on avoin, Berkeleyn yliopistossa kehitetty mikroprosessorien ja -ohjaimien arkkitehtuuri, joka on kasvattanut suosiotaan nopeasti. Moni uskoo sen yltävän lopulta älypuhelimiin asti. Kiinalaisen Alibaba Cloudin mukaan Androidin RISC-V:lle räätälöity versio on taas mennyt eteenpäin.

Räätälöityjen tietokoneiden valmistaja ja tietotekniikan verkkokaupan pioneeri, Jimm’s PC-Store tuo myyntiin Suomen tehokkaimman ja halutuimman pelitietokoneen, jossa on kuluttajamarkkinoiden tehokkain uutuussuoritin ja monipuolisimmat päivitysmahdollisuudet. Hintaa Jimm´s Legendary Toaster- koneelle tulee 14999 euroa.

Laitteiden ohjaaminen eleillä on tällä hetkellä kiivaan kehitystyön kohde. Monet ratkaisuista perustuvatkameroihin, mutta eleiden tunnistus onnistuu myös lentoaikaa mittaavien ToF-anturin avulla. STMicroelectronics antaa esimerkkiä.

Parlamentin ja neuvoston tiimit pääsivät lauantaina alustavasti sopuun digipalvelusäädöksestä (Digital Services Act, DSA). Yhdessä digimarkkinasäädöksen kanssa (Digital Markets Act, DMA) kanssa DSA asettaa pelisäännöt, joilla käyttäjät saavat turvallisemman ja avoimemman digitaaliympäristön, ja yrityksille taataan reilu kilpailutilanne.

Rakentelijoiden ja kehittäjien suosikkikortti on Raspberry Pi. Farnell on myynyt kortteja jo kymmenen vuoden ajan ja nyt yhtiö hakee Raspberry Pi -korttia, joka on palvellut kentällä pisimpään. Vanhimpien vielä palvelevien korttien löytäjille on luvassa hienoja palkintoja. Kisa jatkuu huhtikuun loppuun asti.

PC-markkinoilla vuoden ensimmäinen neljännes oli hyvä alku, kun valmistajien kokonaistulot kasvoivat yli 15 prosenttia vuodentakaisesta. Näin siitä huolimatta, että valmistajat myivät 3 prosenttia vähemmän koneita. Uusi tietokone on nyt keskimäärin aiempaa kalliimpi.