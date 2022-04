Dell uudisti RAM-muistin läppäreissään

Dell on julkistanut uudet Latitude 9330-ja Precision 7670- ja 7770-tietokoneet. Ne ovat aiempaa ohuempia ja tehokkaampia, Precision 770 jopa maailman tehokkain 17-yuumainen, kuten yritys kehuu. Malleissa Dell siirtyy uusiin CAMM-muistimoduuleihin, jotka ovat saaneet markkinoilla ristiriitaisen vastaanoton. CAMM (Compression Attached Memory Module) eroaa selvästi tyypillisestä läppärien SODIMM-moduulista. Bisneskannettavissa on tyypillisesti ollut viime aikoina kaksi DDR5-pohjaista SODIMM-moduulia päällekkäin. CAMM korvaa nämä yhdellä kortilla.

Keskustelua on herättänyt se, haluaako Dell eroon standardeista. Tämän yhtiö on tiukasti kieltänyt. Sen mukaan CAMM annetaan nyt JEDECille standardointiprosessiin. Kokonaan eri asia on, lähtevätkö muut valmistajat tukemaan standardia, joka eduistaan huolimatta on yhden valmistajan käsialaa. Jos CAMM-moduuli joudutaan vaihtamaan, Dell on tällä hetkellä ainoa toimittaja.

Muuten Dellin uutuudet ovat tyypillisiä edistysaskelia kannettavissa. Latitude 9330 on maailman ensimmäinen kannettava tietokone, jonka kosketuslevy tuo videopuhelussa tarvittavat näppäimet, kuten ruudun jaon, mikrofonin, ja videokuvan jaon, suoraan käden ulottuville. Uusi Latitude taipuu niin kannettavaksi kuin tabletiksi, ja siinä on 9000-sarjan ensimmäinen 13-tuumainen näyttö.

Latitude 9330 on samalla tuoteperheen tähän mennessä ohuin laite. Sen näppäimistö on valmistettu 44-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista, jonka osuus näppäinhatuista on peräti 75 prosenttia.

Precision 7670 tarjoaa tehokkaan käyttökokemuksen 16-tuumaisessa muodossa. Laite on saatavilla kahdella erilaisella rungolla, joista toinen on ohut, ja toinen paksumpi, suorituskyvyn kannalta suunniteltu versio. Precision 7770 on maailman tehokkain 17-tuumainen kannettava tehotyöasema.