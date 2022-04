Palkittu TactoTek laajentaa autojen ulkopuolelle

Oululainen TactoTek kehittää autoihin muoviosia, joihin on integroitu toiminnallista elektroniikkaa. IMSE-tekniikka sinänsä ei ole rajoitettu vain autoihin ja uusi lisenssisopimus amerikkalaisen Duratechin kanssa vie ruiskuvaletun elektroniikan uusille alueille. - Tämä avaa meille uusia mahdollisuuksia tehdä sitä, mitä osaamme parhaiten: luotettavasti massatuotantona korkealaatuisia osia, toimitusjohtaja Jussi Harvela hehkuttaa.

DuraTech on hankkinut TactoTekilta lisenssin, jonka perusteella sillä on oikeudet myydä, suunnitella ja valmistaa osia, jotka käyttävät TactoTekin immateriaalioikeuksia. IMSe-tekniikka onkin patentoitu hyvin vahvasti: salkkuun kuuluu 44 patenttiperhettä, joissa on yli 130 myönnettyä patenttia.

DuraTechillä on pitkä historia muottipainetun elektroniikan valmistajana. Heidän osiaan käytetään kodinkoneissa, lääketieteessä, teollisuudessa ja kulutuselektroniikassa autojen lisäksi. Nyt IMSE-lisenssin myötä Oulussa kehitetty ruiskuvalettu elektroniikka ottaa tärkeän askeleen näille uusille alueille.

IMSE on tavallaan muottivaletun elektroniikan edistynyt muoto. IMSE-osat sisältävät elektronisia komponentteja, kuten ledejä valaistukseen ja myös vaativampaa elektroniikkaa. Näiden avulla voidaan laajentaa älykkäiden pintojen ominaisuuksia ja käyttötapoja.

Jussi Harvelan mukaan DuraTech on erinomainen lisenssiasiakas TactoTekille. - Me keskitymme IMSE-teknologian kehittämiseen ja teollistumiseen, ja he keskittyvät valmistamaan osia asiakkailleen. Tekemällä IMSE-ratkaisuista helpommin saavutettavia autoteollisuuden ulkopuolisilla markkinoilla avaamme uusia liiketoimintamahdollisuuksia DuraTechille.

Eilen TactoTekin IMSE-tekniikka sai merkittävän tunnustuksen, kun se palkittiin DVN Interioirin innovaatiopalkinnolla Kölnissä. Palkinto myönnetään innovatiivisille autojen sisätilojen ratkaisuille. IMSE vastaa moniin odotuksiin, joita kuluttajille on autojen sisätilojen kehityksestä.