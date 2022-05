Honor-uutuudet - oikeastaan vain 5G puuttuu

Itsenäiseksi yritykseksi irronnut Honor on tuonut kaksi uutta edullista älypuhelinmallia Suomen markkinoille. X8 ja X7 tuovat erinomaisia ominaisuuksia 249 ja 199 euron hintaan. Kun oikeastaan vain 5G-tuki puuttuu, laitteet herättävät ison kysymyksen kalliita lippulaivapuhelimia haluaville.

Suomalaiset ovat perinteisesti olleet varsin pragmaattisia myös älypuhelimien ostajina. Laitteista katsotaan ennen kaikkea ominaisuuksia, kuorista löytyvät logo ei useimmilla ole määräävä tekijä. Esimerkiksi operaattoreiden ja Gigantin huhtikuun listalla kärkeen onnistuivat nousemaan vain edullisin uusin iPhone eli 13-perusmalli sekä OnePlus 10 Pro.

Honorin X8 ja X7 eivät kisaa näiden puhelimien kanssa. Sen sijaan ne tuovat pöydälle koko joukon ominaisuuksia, jotka vielä pari vuotta sitten olivat harvinaisia ja löytyivät vai premium-laitteista. Isot akut, 90 hertsin taajuudella virkistyvät näyttö, X8-mallissa neloiskamera ja pikalataus, jne.

X8 ja X7 ovat ensimmäiset X-sarjan puhelinmallit, jotka HONOR julkaisee irrottauduttuaan Huaweista itsenäiseksi yritykseksi. Tämä on äärimmäisen tärkeää brändin menestyksen kannalta. Käyttöjärjestelmä on Android 11 ja Googlen kaikki palvelut toimivat tuttuun tapaan.

Honor X8:n näyttö on 6,7 tuuman ja 2388 x 1080 pikselin teräväpiirtonäyttö, joka toistaa 16,7 miljoonaa väriä. Kehykset ovat erittäin kapeat ja näyttö-runkosuhde on 93,6 prosenttia. Tämä tuo premiumin näköä laitteeseen.

X8:ssa on AI-neloiskamera, jossa on 64 megapikselin pääkamera, viiden megapikselin laajakulmakamera, kahden megapikselin makrokamera sekä kahden megapikselin bokeh-kamera. Isolla f/2,2 aukolla varustetun viiden megapikselin ultralaajakulmakamera ottaa kuvia 120 asteen näkymällä. Myös X7:ssa on neloiskamera 48 megapikselin pääkameralla, viiden megapikselin laajakulmakameralla, kahden megapikselin makrokameralla ja 2 megapikselin bokeh -kameralla varustettuna.

Kun prosessori on molemmissa 6 nanometrin prosessissa valmistettu Snapdragon 680 -piiri, oikeastaan ainoa iso puute kalliimpiin malleihin on 5G-tuen puute. Mikäli ei asu 5G-verkon ulottuvilla, tämä ei ole ongelma, ja nykyisillä LTE-yhteyksilläkään mobiilinetin laatu riittää useimpiin käyttötarkoituksiin.