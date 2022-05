Onko isojen messujen aika ohi?

Teknologia22-messuihin tutustui ensimmäisenä päivänä 2100 vierasta ja keskiviikkona 3900 kävijää. Kaikkiaan tapahtumassa vieraili 8054 tekniikasta kiinnostunutta. Tapahtuma järjestettiin edellisen kerran syksyllä 2019 ja silloin kävijämäärä oli lähes 15 tuhatta. Pudotus herättää väistämättä kysymyksiä.

Moni valitteli messuilla kävijöiden vähäistä määrää. Toisaalta kontaktien laatua kehuttiin laajasti. Totuus kuitenkin on, ettei yrityksiä niinkään kiinnosta opiskelijaporukat, vaan tuotteista kiinnostuneet potentiaaliset ostajat. Messuilla haetaan uusia "liidejä".

On myöskin selvää, että korona rokotti kävijämäärää selvästi. Kuinka paljon, sitä on mahdoton arvioida. Ammattimessuilla on vasta aloitettu paluu jonkinlaiseen normaaliin. Esimerkiksi loppusyksyn Electronica-messut Münchenissä kertovat jo paljon enemmän siitä, onko suurille ammattitapahtumille edelleen kysyntää.

Kuten kaikki muutkin, ammattielektroniikan väki on kaksi vuotta tuijottanut kotitoimistoissa ruutujaan erilaisten kokoussoftien läpi. Bosch Rexroth Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Hämäläinen tiivistikin osuvasti: - Kahden vuoden Teams-sessioiden jälkeen oli helpottavaa päästä demoamaan tuotteita asiakkaille henkilökohtaisesti ja vuorovaikutteisesti.

Teknologiamessujen järjestäjä Helsingin messukeskusta on kaikesta huolimatta syytä onnitella. Fyysisten messujen paluu oli odotettu tapahtuma. Lisäksi messuille rakennettu ohjelma oli erinomainen. On jopa vaikea sanoa, mitä enemmän järjestäjät olisivat voineet tehdä.

Teknologiatapahtumaa on vuosien varrella laajennettu ja yritetty pitää isona tapahtumana. Tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi vanhaa Elkomia ei enää juuri ole. Komponentit eivät tapahtumassa näy. Tämä on toki seurausta siitä, että valmistava teollisuus on pitkälti siirtynyt muualle.

Ensi vuonna Teknologia-tapahtuma palaa syksyyn normaalille paikalleen. Teknologia23 järjestetään 7.-9. marraskuuta 2023.