Venäjän kyberuhkaan pitää varautua - häiriöitä tulee varmasti

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan puhutti myös eilen päättyneillä Teknologia22-messuilla. Asiantuntijapaneelissa muistutettiin, että mediassa näkyvä fyysinen sota alkaa aina kyberhyökkäyksillä. Meilläkin pitää varautua erilaisiin häiriöihin, kun Nato-hakemuksemme etenee.

Näin sanoi Cyberwatch Finlandin toimitusjohtaja Aapo Cederberg (kuvassa vasemmalla). Huoltovarmuuskeskuksen varautumispäällikkö Jarna Hartikainen muistutti, että kyberhyökkäyksiä tulee jo nyt päivittäin. - Meidän pitää pitää pää kylmänä, Hartikainen kehotti.

Fortumin turvallisuusjohtaja Juha Härkönen kehotti organisaatioita varautumaan siihen, miten toimitaan jos it-järjestelmät eivät toimikaan. - Miten kommunikoimme henkilöstön kanssa, miten asiakkaiden kanssa? Nämä pitää selvittää nyt.

Aapo Cederbergin mukaan häiriöitä eri järjestelmiin tulee varmasti. Julkisuudessa on laajasti kehuttu sitä, miten Ukraina on onnistunut torjumaan Venäjän kyberiskuja. - Tämä on aivan liian ruusuinen kuva. Venäjän kybervoima on vahvempi kuin miten se mediassa esitetään.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei alkanut torstaiaamuna helmikuun 24. päivä. Se alkoi jo ennen kyberhyökkäyksillä. Tänä vuonna Venäjä on tehnyt Ukrainaan 44 isoa kyberiskua ja sadoittain pienempiä. Esimerkiksi Suomeen ei ole suuntautunut yhtään suurta kyberiskua, mutta niitä on varmasti tulossa.

Cederbergin mukaan Ukrainaa on auttanut Yhdysvaltain NSA-turvallisuuspalvelun uusi politiikka, jossa tiedustelutietoa jaetaan laajasti vaarallisten maiden - Venäjä, Kiina, Pohjois-Korea - naapureille.

Iso haaste Suomellekin on se, miten kyberhyökkäyksiin pitäisi varautua. - Venäjän käyttämä paletti on nyt niin laaja, että on vaikea nähdä, mihin pitäisi ensin tarttua. Yksi ongelma on se, että ajattelemme Venäjän logiikkaa länsimaisesti. Siksi se vaikuttaa järjettömältä, sanoi Fortumin Härkönen.

Entä onko sodasta seurannut jotain hyvää? Tätä on tietenkin makaaberia ajatella, kun Venäjä edelleen hyökkää täydellä voimalla erityisesti Ukrainan itäosassa. Aapo Cederbergin mukaan hyvää on se, että liitymme Natoon. - Asiat ovat tulleet tärkeysjärjestykseensä. Joukkotyhmyys häviää.