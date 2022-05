Nokialle iso läpimurto jättidatakeskuksiin

Nokia tunnetaan ennen kaikkea mobiilitukiasemistaan, mutta yhtiöllä on myös varsin vankka kiinteiden reitittimien tuotevalikoima. Tutkimuslaitos Dell´Oro kertoo nyt, että huhtikuun lopulla Nokia onnistui tunkeutumaan Microsoftin konesaliin.

Tutkimuslaitoksen mukaan kolmanneksi suurin pilvipalveluntarjojaja Google on valinnut Nokian 7250 IXR -reitittimen seuraavan polven 400G-tasoisten yhteyksien toteutukseen. Dell´Oron mukaan 400 gigabitin reitittimien markkinajohtaja on Broadcom ja moni palveluntarjoaja haluaa asettaa sille hintapaineita.

Helpoimmin tämä onnistuu valitsemalla uuden laitetoimittajan. Vaikka Nokia on melko uusi tulokas konesalien kytkinalueella, yhtiö on johtavia toimittajia reititinmarkkinoilla ja useissa muissa tietoliikenteen segmenteissä. Dell´Oron mukaan Nokialla on merkittävää kokemusta järjestelmäsuunnittelusta, mikä mahdollistaa virransäästön järjestelmätasolla.

Tutkimuslaitos muistuttaa, että verkon nopeuden noustessa 400 gigabittiin sekunnissa ja sen yli virrankulutuksesta tulee yksi rajoittavimmista tekijöistä palvelinkeskuksissa. Microsoft kohtasi tämän haasteen jo 400 Gbps:n käyttöönoton myötä, sillä se joutui odottamaan Broadcomin Jericho 2C+ -siruja, jotka kuluttavat vähemmän virtaa kuin aiemman sukupolven Jericho 2 -piirit.

Sikäli Nokian Microsoft-sopimus on ironinen, että 7250 IXR perustuu sekin Broadcomin prosessorialustaan. Joka tapauksessa Dell´Oro pitää Nokian sopimusta tärkeänä ovenavauksena suuriin datakeskuksiin.