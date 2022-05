Seitsemän kymmenestä jakaisi henkilökohtaisia tietojaan, jos saisi alennusta

Data on kultaakin kalliimpaa ja henkilökohtaisen datan suojaamisesta meidän kaikkien pitäisi olla hyvin tarkka. Atlas VPN:n mukaan totuus on lähes päinvastainen. Seitsemän kymmenestä olisi valmis luovuttamaan henkilökohtaisia tietojaan alennuskoodia vastaan.

Atlas VPN:n havaintojen mukaan 73 prosenttia kuluttajista antaisi vähintään yhden henkilökohtaisen tiedon sovellukselle tai verkkosivustolle vastineeksi 20 dollarin alennuskoodista. Lisäksi 52 prosenttia ihmisistä uskoo, että online-yksityisyyttä ei ole olemassa.

Tiedot perustuvat Tinuitin tutkimukseen A Marketer's Guide to Consumer Sentiment Towards Online Privacy in 2022. Tutkimus tutkii tuhannen 18-vuotiaan ja sitä vanhemman yhdysvaltalaisen kuluttajan vastauksia 9.2.2022. On todennäköistä, ettei meillä olla yhtään amerikkalaisia viisaampia tässä asiassa.

Lähes kaksi kolmasosaa (64 %) amerikkalaiskuluttajista jakaisi mielellään sähköpostiosoitteensa sovellukselle tai verkkosivustolle saadakseen 20 dollarin alennuskoodin. Jos sähköpostiosoite ei sisällä henkilökohtaisia tietojasi, niiden antaminen verkkosivustolle ei välttämättä vahingoita yksityisyyttäsi. Lisäksi jotkut ihmiset voivat käyttää kertakäyttösähköposteja rekisteröityäkseen tällaisille verkkosivustoille suojatakseen tietojaan.

Noin joka kolmas (31 %) ilmoittaisi vapaaehtoisesti koko nimensä saadakseen alennuskoodin. Jos verkkosivusto hakkeroidaan, nimensä kirjoittaneet ihmiset vuotaisivat arkaluonteisia tietojaan kyberrikollisille. Myöhemmin hakkerit voivat käyttää henkilön yksityisiä tietoja luodakseen henkilökohtaisia tietojenkalastelusähköpostiviestejä huijatakseen heitä toimittamaan lisää tietoja.

Lähes joka neljäs kuluttaja vaihtaisi puhelinnumeronsa 20 dollarin kuponkikoodiin. Kyberrikolliset voivat kohdistaa henkilön vuotaneen puhelinnumeron törkeillä hyökkäyksillä ja huijauspuheluilla. Lisäksi he voisivat myös reitittää monitekijäiset todennuskoodit itselleen vain tietäen henkilön numeron ja muut henkilötiedot.

Onneksi sentään vain 16 prosenttia luopuisi kotiosoitteestaan saadakseen alennuskoodin verkkosivustolle.