Tietoturvayhtiö Palo Alto Networks kehottaa kyberturvallisuuden alaa siirtymään Zero Trust Network Access 2.0 (ZTNA 2.0) -tekniikkaan, joka takaa VPN-vaihtoehtoja paremman suojauksen. Yhtiö uskoo, että VPN-tekniikka on tullut tiensä päähän.

IEEE 802.11ax on tämän hetken edistynein wifi-tekniikka, jota kutsutaan myös nimellä WiFi 6. Sveitsiläinen u-blox on nyt esitellyt radiomoduulin, joka tuo tekniikan teollisuuden laiteyhteyksiin. Tämä onnistuu MAYA-W2 -moduulilla, joka tukee myös Bluetooth 5.2 -yhteyksiä sekä teollisuudessa suosittuja, IEEE 802.15.4-standardiin perustuvia Thread- ja Zigbee-tekniikoita.

Tietoturvayhtiö Check Point Softwaren tutkimusyksikkö on julkaissut huhtikuun haittaohjelmakatsauksensa. Katsauksen mukaan itsestään leviävä ja modulaarinen troijalainen Emotet on edelleen maailman yleisin haittaohjelma. Suomen yleisin kyberkiusa oli Netwalker, joka tunnetaan myös nimellä Mailto.

Suomen lähestyvän NATO-hakemuksen odotetaan nostattavan suurenkin kyberhyökkäyksien aallon Venäjältä. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin normaali. Viestintäverkot toimivat normaalisti, korosti Kyberturvakeskus aamuisessa tilannekatsauksessaan.

Magneettinen tallennus puolustaa edelleen paikkaansa esimerkiksi suurissa datakeskuksissa. Levyjen kapasiteettia on yritetty kasvattaa useilla uusilla tekniikoilla ja nyt Western Digital on esitellyt kaksi uutta levyä, joissa kapasiteetti on onnistuttu nostamaan 26 ja 22 teratavuun.

Iso-Britannian paikallinen ”viestintävirasto” eli Ofcom aikoo ottaa 5G-käyttöön 26 ja 40 gigahertsin millimetrialueen taajuudet. Aiheesta on nyt käynnistetty keskustelu ja käytössä uusien alueiden pitäisi olla jo 2024. Tämä lupaa hyvää Nokialle.

Cobotiksi sanotaan robottia, joka osaa työskennellä yhdessä ihmisten kanssa. Niiden määrä lisääntyy nyt nopeasti, kun tuotantoa halutaan joustavammaksi ja virtaviivaisemmaksi. Saksalainen Festo sanoo nyt kehittäneensä maailman ensimmäisen pneumaattisen cobotin.

Helvar kertoo tuoneensa langattomaan ActiveAhead-valaistuksenohjausratkaisuunsa päityksen, joka lisää tuen DALI-protokollalle. Tuen myötä ActiveAhead-ratkaisuun voidaan liittää myös DALI-laitteita.

Data on kultaakin kalliimpaa ja henkilökohtaisen datan suojaamisesta meidän kaikkien pitäisi olla hyvin tarkka. Atlas VPN:n mukaan totuus on lähes päinvastainen. Seitsemän kymmenestä olisi valmis luovuttamaan henkilökohtaisia tietojaan alennuskoodia vastaan.

Lennokkeja on voitava valmistaa massatuotantona, jotta ne ovat kannattavia. Siksi suojausratkaisun on sovelluttava automaatioon, jotta kokoonpanokustannukset pysyvät alhaisina. Lennokkiratkaisujen on myös oltava kevyitä ja mahdollistettava lennokin ja ohjaimen välinen esteetön yhteys. Myös säänkestävyys on tärkeä ominaisuus.