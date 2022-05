Kännykkä ja some mullistivat sodankäynnin

Onnittelut tulevasta NATOon liittymisestä. Ikävä kyllä sillä ei ole niin isoa merkitystä enää, sanoi Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves eilen Helsingin messukeskuksessa Cyber Security Nordic -tapahtuman avainpuheessaan. Toki Ilves sen jälkeen perusteli laajasti, miksi NATOon liittyminen ei ole niin iso juttu kuin miksi se on meillä ymmärretty.

Syynä on sodankäynnin muuttuminen. - Sodasta on tullut digitaalista. Oikeastaan vuoteen 2000 asti sotateknologiassa oli kyse kineettisen voiman tai nopeuden kasvattamisesta. Tietokoneen käyttö aseena muutti sotia olennaisesti, Ilves perusteli.

Toki kineettinen vaikuttaa yhä, sen näemme Venäjän hyökkäyssodan uutiskuvissa. Mutta nykysodassa digitaalisuus on tullut yhä tärkeämmäksi. Se huomattiin Virossa vuonna 2007, kun he löysivät venäläisen madon sotilasjärjestelmistään. Virolaiset riensivät näyttämään löydöstään NATOlle, joka totesi vain ”Ai se on teilläkin”.

Tämä on länsimaisille liberaaleille valtioille iso ongelma. Data ei tunne valtioiden rajoja, palvelunestohyökkäykset eivät pysähdy tulleihin, joten tiedustelutiedonkaan ei pitäisi pysähtyä rajoille. Tämän Ilves näkee tulevaisuudessa isoksi kehitysalueeksi EU:n tasolla.

- Kuvaavaa on, että EU:n suurissa data-asetuksissa DMA ja DSA (Digital Markets Act ja Digital Services Act) ei puhuta sanallakaan kyberturvallisuudesta.

Kyberturvallisuus ja digitalisaatio on kuitenkin alue, jolla Suomi ja Ruotsi voivat nousta kokoaan suurempaan rooliin myös NATOssa. - Näen, että Suomella, Ruotsilla, Tanskalla ja Virolla on eväät parantaa merkittävästi NATOn digitaalista puolustusta.

Entäpä otsikon some ja kännykkä sitten? Kun perinteinen kineettinen sodankäynti on niin kallista, valtiot turvautuvat yhä useammin mis- ja disinformaation levittämiseen. - Tämä tuli oikeastaan mahdolliseksi vasta kännykän ja somen myötä, kun netti vietiin 4 miljardilla uudelle ihmiselle maailmassa.

Somessa demokratiaan vaikutetaan laajasti. Ilves listasi esimerkiksi Hillary Clintonin sähköpostiin murtautumisen ja Brexitin kampanjoista, joilla on ollut konkreettisia seurauksia. - Tämän takia tarvitsemme nykyistä laajemman käsityksen siitä, mitä turvallisuus on. Tokia, Taiwan ja Toronto ovat verkossa yhtä kaukana. Olemme kaikki yhtä haavoittuvaisia.

Moni asia on silti ennallaan. Kybermaailmassakin Eurooppa rakentaa yhä kestävämpiä linnoja, kun Venäjä ja Kiina valmistavat yhä tehokkaampaa ruutia, Ilves päätti.