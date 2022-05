Arm ei tullut Nvidian ostamaksi, vaan on nyt hakeutumassa omin voimin pörssiin omistajansa Softbankin tuella. Taloudellisesti yhtiö on vähintään kohtuullisessa kunnossa, sillä maaliskuun lopulla päättyneellä tilikaudella se teki uudet ennätykset niin lisenssi- kuin rojaltituloissa.

Navitas Semiconductor uutisoi nyt jatkuvasti galliumnitridipohjaisten GaNFast-piiriensä suunnitteluvoitoista. Uusin käyttäjä on Lenovo, jonka Legion Gen 7 Powerhouse -pelikannettavan laturi on toteutettu GaN-piireillä.

Onnittelut tulevasta NATOon liittymisestä. Ikävä kyllä sillä ei ole niin isoa merkitystä enää, sanoi Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves eilen Helsingin messukeskuksessa Cyber Security Nordic -tapahtuman avainpuheessaan. Toki Ilves sen jälkeen perusteli laajasti, miksi NATOon liittyminen ei ole niin iso juttu kuin miksi se on meillä ymmärretty.

Operaattori DNA kertoo, että teollinen IoT tai IIoT n siirtymässä uuteen vaiheeseen. Nyt voidaan tavaroiden ja laitteiden tuottaman datan perusteella ohjata toimintaa. Kumppanina DNA:lla on turkulainen Noccela, joka on erikoistunut tarkkaan sisätilapaikannukseen UWB-purskeiden avulla.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networks kehottaa kyberturvallisuuden alaa siirtymään Zero Trust Network Access 2.0 (ZTNA 2.0) -tekniikkaan, joka takaa VPN-vaihtoehtoja paremman suojauksen. Yhtiö uskoo, että VPN-tekniikka on tullut tiensä päähän.

IEEE 802.11ax on tämän hetken edistynein wifi-tekniikka, jota kutsutaan myös nimellä WiFi 6. Sveitsiläinen u-blox on nyt esitellyt radiomoduulin, joka tuo tekniikan teollisuuden laiteyhteyksiin. Tämä onnistuu MAYA-W2 -moduulilla, joka tukee myös Bluetooth 5.2 -yhteyksiä sekä teollisuudessa suosittuja, IEEE 802.15.4-standardiin perustuvia Thread- ja Zigbee-tekniikoita.

Tietoturvayhtiö Check Point Softwaren tutkimusyksikkö on julkaissut huhtikuun haittaohjelmakatsauksensa. Katsauksen mukaan itsestään leviävä ja modulaarinen troijalainen Emotet on edelleen maailman yleisin haittaohjelma. Suomen yleisin kyberkiusa oli Netwalker, joka tunnetaan myös nimellä Mailto.

Suomen lähestyvän NATO-hakemuksen odotetaan nostattavan suurenkin kyberhyökkäyksien aallon Venäjältä. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin normaali. Viestintäverkot toimivat normaalisti, korosti Kyberturvakeskus aamuisessa tilannekatsauksessaan.

Magneettinen tallennus puolustaa edelleen paikkaansa esimerkiksi suurissa datakeskuksissa. Levyjen kapasiteettia on yritetty kasvattaa useilla uusilla tekniikoilla ja nyt Western Digital on esitellyt kaksi uutta levyä, joissa kapasiteetti on onnistuttu nostamaan 26 ja 22 teratavuun.

Iso-Britannian paikallinen ”viestintävirasto” eli Ofcom aikoo ottaa 5G-käyttöön 26 ja 40 gigahertsin millimetrialueen taajuudet. Aiheesta on nyt käynnistetty keskustelu ja käytössä uusien alueiden pitäisi olla jo 2024. Tämä lupaa hyvää Nokialle.