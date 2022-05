iPhone ja Linux-tietokone keskustelemaan keskenään?

Applen iPhone-puhelimien liittäminen Linux-tietokoneeseen on aiemmin ollut hankalaa, koska Applea ei oikeastaan kiinnosta tukea Linuxia. Nyt Linuxille on saatu sovellus, jolla nämä kaksi eri maailmaa alkanut puhua paremmin samaa kieltä. Kyse on KDE Connectista.

Linux-koneen on voinut liittää Android-puhelimeen KDE Connect -sovelluksella iät ja ajat. Sen avulla voi jakaa leikepöydät, ilmoitukset, tiedostot ja paljon muuta. Tätä tarvetta ei ole selvästikään ollut iOS-maailmassa asuville. Temppu on onnistunut, mutta ainakin aiemmin - vuosia sitten - se vaati boottauksia ja iPhonen ottamista käyttöön "levynä" komentotulkin kautta.

Nyt AppeStoresta voi kuitenkin ladata KDE Connectin, joka ymmärtää sekä iPhoneja että iPadeja. Toiminnot eivät ole yhtä laajat kuin Android-versiossa, mutta moneen perusasiaan ne riittävät. Esimerkiksi sovelluksella voi: