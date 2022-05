Huawein AppGallery laajensi junasovellukseen

Junamatkustajille hyödyllinen Junat Kartalla -sovellus on nyt saatavilla Huawein AppGallery-sovelluskaupassa. Kyseessä on kotimainen itsenäinen sovellus, joka tarjoaa monipuolista lisätietoa liikkeellä olevista junista eri puolella Suomea. Sovelluksella käyttäjä voi seurata koko Suomen junaliikennettä.

Nimensä mukaisesti sovellus näyttää kullakin hetkellä liikkeellä olevat junat kartalla, jolloin oman junavuoron ajantasaisen sijainnin tarkistaminen on helppoa. Junia voi hakea myös tunnuksen perusteella ja kustakin junasta on tarkistettavissa esimerkiksi nopeudet ja pysähdysasemat. Useimmille tärkeimpänä tietona sovellus näyttää selkeästi minuutteina, mikäli juna on myöhässä, minkä ansiosta matkustaja voi välttää turhaa seisomista asemalla.

Junat Kartalla julkaisi vuoden 2021 lopulla yhteistyössä Huawein kanssa älykellosovelluksen, jotta käyttäjät voivat joustavammin seurata liikennettä ja suunnitella omia reittejä. Vuonna 2022 tavoitteena on jatkaa yhteistyötä ja laajentaa konseptia muuhun julkiseen liikenteeseen, kuten linja-autoihin ja raitiovaunuihin.