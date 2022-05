Älykellot ovat käytännössä verkossa koko ajan älypuhelimen välityksellä. Tämä alkaa muuttua kesällä, kun 3GP julkistaa uusimman 5G-standardinsa. Release 17 sisältää määrittelyt uusille rajoitetun kapasiteetin RedCap-yhteyksille (Reduced Capacity). Se tulee käytännössä ottamaan nykyisten LTE-M- ja NB-IoT-yhteyksien paikan.

Muistia tarvitaan sekä datan prosessointiin että tallennukseen. Yole Développement ennustaa muistipiireillä valoisaa tulevaisuutta. Tänä vuonna DRAM-muistien markkinat kasvavan 118 miljardiin dollariin eli 25 prosenttia viime vuodesta. NAND-flasheja myydään 83 miljardilla dollarilla, mikä sekin on 24 prosenttia enemmän.

Merkittävä osa onnettomuuksista liikenteessä johtuu kuljettajan herpaantumisesta, usein jopa nukahtamisesta. Onnettomuuksia pyritään ehkäisemään ADAS-järjestelmillä (Advanced Driver Assistance Systems). STMicroelectronics on nyt esitellyt ADAS-järjestelmiin entistä tehokkaamman ja luotettavamman kameran.

Analog Devices on esitellyt terveydenhuollon ja teollisuuden sovelluksiin kolmiakselisen MEMS-kiihtyvyysmittarin, joka toimii ultrapienellä virralla. Anturin avulla voidaan suunnitella esimerkiksi elintoimintojen seurantalaitteita, kuulolaitteita ja erilaisia liiketoimintoihin perustuvia mittauslaitteita.

HDMI on erinomainen standardi, joka on vallannut video- ja audiosignaalin siirron olohuoneissa ja työpöydillä. EU:n sähköturvallisuusviranomaisten tekevä testi kuitenkin osoittaa, että HDMI-kaapelien laadussa on paljon toivomisen varaa.

Sveitsiläinen LEM on esitellyt markkinoiden ensimmäisen digitaalisella Sigma Delta -lähdöllä varustetun virta-anturin. HMSR DA -anturi julkistettiin tehoelektroniikkaan keskittyvillä PCIM Europe 2022 -messuilla Nürnbergissä. HMSR DA tarjoaa merkittäviä etuja käytettäessä sovelluksissa, joissa laitteet ovat alttiita kohinalle, särölle ja häiriöille.

Junamatkustajille hyödyllinen Junat Kartalla -sovellus on nyt saatavilla Huawein AppGallery-sovelluskaupassa. Kyseessä on kotimainen itsenäinen sovellus, joka tarjoaa monipuolista lisätietoa liikkeellä olevista junista eri puolella Suomea. Sovelluksella käyttäjä voi seurata koko Suomen junaliikennettä.

Applen iPhone-puhelimien liittäminen Linux-tietokoneeseen on aiemmin ollut hankalaa, koska Applea ei oikeastaan kiinnosta tukea Linuxia. Nyt Linuxille on saatu sovellus, jolla nämä kaksi eri maailmaa alkanut puhua paremmin samaa kieltä. Kyse on KDE Connectista.

TME on lisännyt valikoimaansa Sonoffin 1080p-tasoista kuvaa tallentavan pyörivän kameran. FullHD-resoluution ansiosta käyttäjä saa selkeitä nauhoituksia sekä mahdollisuuden vastaanottaa korkealaatuista kuvaa reaaliajassa.

MIPS oli takavuosina yksi niistä arkkitehtuureista, jotka kisasivat sulautettujen ykköspaikasta. Nyt MIPS on tehnyt paluun ja se perustuu avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin. Yhtiö on esitellyt kaksi ensimmäistä uuden polven prosessoriaan.