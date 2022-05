Suomen peliala kasvanut lähes 3 miljardin liiketoiminnaksi

Suomen peliala juhlii ensi viikolla 15-vuotista historiaansa perinteisen The Finnish Game Awards -palkintogaalan merkeissä. Juhlaan onkin aihetta, sillä alasta on kasvanut lähes kolmen miljardin euron liiketoiminta. Viime vuonna kasvua tulee ennakkotietojen mukaan 15-20 prosenttia vaikeasta maailmantilanteesta huolimatta.

Neogamesin johtaja KooPee Hiltusen mukaan Suomen peliala menee vahvasti eteenpäin, mistä alan viime vuoden ennätysliikevaihto on tietysti vahvin osoitus.

Vuosina 2019-2020 pelialan yritykset saivat yli 100 miljoonan euron edestä uusia sijoituksia. Yli miljoonan euron liikevaihtoa teki 46 studiota ja neljän suurimman liikevaihto ylitti sata miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 lopulla studioita oli noin parisataa. Ala työllistää 3600 koodaajaa ja tulevina vuosina töitä on luvassa 400-1000 uudelle pelikehittäjälle. Ala on myös hyvin kansainvälinen, sillä lähes kolmannes suomalaisstudioiden koodaajista on ulkomaalaisia taustaltaan.

Suomi on ennen kaikkea mobiilikehittäjien maa. 62 prosenttia studioista tekee pelejä iOS-alustalle, 65 prosenttia Androidille. PC-pelejä tehdään lähes joka toisessa studiossa, mutta konsolipelejä koodataan vain joka viidennessä. Uusi tulollaan oleva alusta on HTML5, jolle vuosina 2019-2020 koodasi pelejä 8 prosenttia studioista.