C# kasvattaa suosiotaan

Python jatkaa Tiobe-indeksin listalla suosituimpana ohjelmointikielenä ennen C-kieltä ja javaa, mutta listalla on myös käynnissä muutoksia. Yksi niistä on C#:n suosion kasvun. Indeksin ylläpitäjät uskovat, että C# sattaa nousta kolmen suosituimman ohjelmointikielen joukkoon tänä vuonna.

Syitä C#:n suosion kasvulle on useita, mutta tärkeimmäksi nostetaan se, että kieltä käytetään yhä enemmän Linuxilla. Lisäksi C# on yksi kypsimmistä kielistä, joka tukee monia nykyaikaisista ohjelmointiparadigmoista.

Tällähetkellä C# on listalla sijalla viisi, mutta sen suosio on noussut kaksi prosenttiyksikköä viimeisen vuoden aikana. Tämä viittaa yleensä johonkin keskeiseen muutokseen koodajien näkemyksissä.

Myös C++ on parantanut suosiotaan vuoden aikana yli prosenttiyksikön verran. Tällä hetkellä C++ on listalla sijalla neljä.

Tioben lista löytyy täältä.