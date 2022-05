OnePlus-uutuudet myyntiin, valikoima alkaa olla jo sekava

OnePlus aloittaa tänään uusien Nord-sarjalaisten myynnin. Kauppoihin tuli suositun Nord 2:n 2T-päivitys sekä uusi laite edullisempaan CE- eli Core Edition -sarjaan. Edullisempi uutuus on nimeltään OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Nimi paljastaa, minkä sudenkuopan lähellä valmistaja nyt tallustelee.

Nord 2T julkistettiin viime viikolla. Kyse on onnistuneesta päivityksestä yhtiön viime vuoden myydyimpään malliin Suomessa. Lue laitteesta lisää täällä.

Nord CE 2 Lite 5G on sitten hankalampi tapaus. OnePlussan logiikan toki ymmärtää. Laitteita halutaan tuoda kaikkiin ”hintapisteisiin”, sillä aika harva kuitenkin ostaa kalliimman lippulaivapuhelimen. Ja CE-sarja on maajohtaja Tuomas Lampenin mukaan se, joka on tuonut eniten uusia käyttäjiä OnePlussalle.

CE-sarjasta puuttuu joitakin ominaisuuksia, joilla OnePlus on suosionsa esimerkiksi Suomessa rakentanut. Alert Slider -kytkin puuttuu, laturi työntää virtaa 30 watin teholla eikä aivan huippuvauhdilla ja näytössä erinomaiset AMOLED-ruudut on vaihdettu LCD-paneeliin. Onneksi näyttö virkistyy 120 kertaa sekunnissa.

”Hidasta” latausta OnePlus kompensoi isolla, 5000 milliampeeritunnin akulla. Lisäksi käyttäjä saa liitettyä normaalit johdolliset kuulokkeet ja tallennustilaa on teratavun verran MicroSD-kortin avulla. Prosessori on päivitetty Qualcommin 6-sarjalainen eli Snapdragon 695. Paranneltu grafiikka on 30 prosenttia tehokkaampaa kuin edeltäjillä.

Takapuolella on kolmoiskamerajärjestelmä: 64 megapikselin pääkenno tarjoaa suuren pikselikoon, joka lupaa tuottaa yksityiskohtia erityisesti hämärässä valaistuksessa Nightscape-mode -yökuvaustilassa. 64 megapikselin pääkenno toimii yhdessä 2 megapikselin syvyysapukameran kanssa varmistaakseen muotokuvien laadun ja kolmantena kamerana puhelimesta löytyy 2 megapikselin mustavalkolinssi.

Kaiken kaikkiaan uutuus tarjoaa 299 euron hinnalla vähintään kohtuullisesti ominaisuuksia. Kritiikki koskeekin ennen kaikkea sitä, tarvitaanko Nord CE 2 Liteä tai löytyykö sille rakoa markkinoilla. Esimerkiksi Gigantti myy erinomaista Nord 2 -mallia toukokuun loppuun asti 349 eurolla (8+128 gigatavun muistilla). Nord 2 on kuitenkin hyvin lähellä parasta, mitä keskihintaluokkaan on tuotu.

Isommalla 12 + 256 gigatavun muistilla Nord 2 asettaa puolestaan ison haasteen uudelle 2T-mallille. Alkuperäisen Nord 2:n hinta on nyt 449 euroa. Kaupassa joutuu kyllä pohtimaan raskaasti eri vaihtoehtojen valinnan välillä.

Tämä on tietysti kaikkien valmistajien ongelma. Jokainen painii uusien laitteiden julkaisusyklin ja niiden elinkaaren kanssa. Jos haluaa kaapia lisää markkinaosuutta, se täytyy tehdä uusilla malleilla. Ja tässähän CE-sarja on onnistunut.