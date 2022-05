Nokia ja tanskalainen MiR (Mobile Industrial Robots) aikovat demota Saksan Stuttgartissa järjestettävässä LogiMat-tapahtumassa mobiilirobotteja, joita ohjataan 5G-privaattiverkon yli.

Koreassa on käynnissä mielenkiintoinen oikeudenkäynti. SK Broadband on haastanut Netflixin oikeuteen sen laajakaistaresurssien käytöstä. Ensimmäistä kertaa operaattori on haastanut globaalin suoratoistojätin. Päätöksellä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.

Power over Ethernet eli PoE tarkoittaa nimityksensä mukaisesti virran syöttämistä laitteelle samalla ethernet-kaapelilla, jota käytetään laitteelle tapahtuvassa datansiirrossa. Tällä tavoin tehoa voidaan syöttää riittävästi pienikokoisille laitteille. Teknologiaa sovelletaan laajalti älykkäissä rakennuksissa, joissa käytetään pieniä jännitetasoja eikä normaaliin verkkojännitteeseen liittyviä turvamääräyksiä tarvitse soveltaa. Suurin syy, mikä tekee PoE-teknologiasta mielenkiintoisen, on, että sen avulla voidaan merkittävästi pienentää asennuskustannuksia.

Kolme suurista DRAM-valmistajaa pitää hallussaan peräti 94 prosenttia markkinoista. Samsung on ykkönen 43,6 prosentin markkinaosuudella. Sen DRAM-myynnin koko oli viime vuonna lähes 41,9miljardia dollaria.

Englantilaisen Arm:n uusin sulautettujen sovellusten prosessori on mallimerkinnältään Coretx-M85. Nyt japanilainen Renesas kertoo saaneensa ensimmäisen toimivan uuteen ytimeen perustuvan piirin. Sirua esitellään Nürnbergin Embedded World -messuilla juhannuksen aikaan.

STMicroelectronics on esitellyt ajoneuvojen liikeanturin, joka ensimmäistä kertaa tuo koneoppimisen MEMS-pohjaiseen anturiin. ASM330LHHX-anturin koneoppimisydin mahdollistaa nopean reaaliaikaisen vasteen ja kehittyneet toiminnot alhaisella järjestelmän virrankulutuksella.

NXP on esitellyt ratkaisun, joka mahdollistaa erittäin tarkan liikkeentunnistuksen ultralaajakaistaisella UWB-tutkalla. Uusi Trimension-siru on markkinoiden ensimmäinen yksisiruinen ratkaisu, jossa UWB-tutkaan on tuotu tarkan liiketunnistuksen mahdollistava laskenta.

Ihmisen korvalehdillä on tärkeä rooli äänen tulosuunnan määrittämisessä. Kuulolaitteissa mikrofonin sieppaama signaali sen sijaan kulkee vahvistamisen jälkeen ohutputkea pitkin suoraan korvakäytävään. Siksi äänilähteet tuntuvat täyttävän pään, mikä on häiritsevää ja väsyttävää etenkin tilaisuuksissa, joissa on paljon ihmisiä. Kun äänten suunnat katoavat, myös eri puhujien erottaminen toisistaan on vaikeampaa.

Teknologian kehityksen myötä elintoimintojen seuranta yleistyy eri toimialoilla ja jokapäiväisessä elämässämme. Tällaiset terveyteen liittyvät ratkaisut vaativat luotettavaa ja vankkaa tekniikkaa. Analog Devicesin signaalinkäsittelyyn kehitettyjen tuotteiden laajasta valikoimasta elintoimintojen seurantajärjestelmien suunnittelijat löytävät joukon ratkaisuja eteen tuleviin haasteisiin.

Riittääkö sähköauton lataus seuraavalle latausasemalle? Ilmiölle on keksitty jo nimikin: latausahdistus. Geneven yliopiston tutkijoiden mukaan kognitiiviset tekijät estävät monia siirtymästä sähköautoon.