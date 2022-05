Maailman pienimmän projektionäytön kehittäjä TriLite kehittää yhdessä Dispelixin kanssa ratkaisua, jolla voidaan tuoda lisätyn todellisuuden näyttö kaikenlaisiin laseihin. Ratkaisu perustuu TriLiten Trixel 3 -lasersädeskanneriin.

Microsoft on julkistanut ensimmäisen ARM-pöytätietokoneensa kehittäjäpaketin muodossa. Laite on pienikokoinen ja sitä kutsutaan nimellä "Project Volterra". Anayytikot ovat nähneet koneessa paljon samaa kuin Mac Mini -pöytäkoneessa.

Euroopan automarkkinoilla nähtiin huhtikuussa merkittävä käänne. Vaikka komponenttipula on pitänyt polttomoottoriautojen myyntiluvut laskussa jo pidemmän aikaa, sähköautojen myynti on ollut jatkuvassa nousussa. Ei ole enää, kertoo JATO Dynamics.

Tietoturva on yksi tärkeimpiä tämän hetken mikro-ohjainten kehityskohteita. Microchip on nyt esitellyt maailman ensimmäisen Arm-pohjaisen ohjainpiirin, jolle on lisätty TrustZone-tekniikka suojatulla salausavainten hallinnalla.

Siemens Digital Industries Software ilmoittaa, että sen Nucleus ReadyStart -ratkaisu on saatavilla RISC-V-pohjaisten sulautettujen sovellusten kehitykseen. Nucleus oli yksi ensimmäisiä kaupallisia RTOS-käyttöjärjestelmiä, jotka RISC-V-arkkitehtuurille julkaistiin.

Nokia ja tanskalainen MiR (Mobile Industrial Robots) aikovat demota Saksan Stuttgartissa järjestettävässä LogiMat-tapahtumassa mobiilirobotteja, joita ohjataan 5G-privaattiverkon yli.

Koreassa on käynnissä mielenkiintoinen oikeudenkäynti. SK Broadband on haastanut Netflixin oikeuteen sen laajakaistaresurssien käytöstä. Ensimmäistä kertaa operaattori on haastanut globaalin suoratoistojätin. Päätöksellä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.

Power over Ethernet eli PoE tarkoittaa nimityksensä mukaisesti virran syöttämistä laitteelle samalla ethernet-kaapelilla, jota käytetään laitteelle tapahtuvassa datansiirrossa. Tällä tavoin tehoa voidaan syöttää riittävästi pienikokoisille laitteille. Teknologiaa sovelletaan laajalti älykkäissä rakennuksissa, joissa käytetään pieniä jännitetasoja eikä normaaliin verkkojännitteeseen liittyviä turvamääräyksiä tarvitse soveltaa. Suurin syy, mikä tekee PoE-teknologiasta mielenkiintoisen, on, että sen avulla voidaan merkittävästi pienentää asennuskustannuksia.

Kolme suurista DRAM-valmistajaa pitää hallussaan peräti 94 prosenttia markkinoista. Samsung on ykkönen 43,6 prosentin markkinaosuudella. Sen DRAM-myynnin koko oli viime vuonna lähes 41,9miljardia dollaria.

Englantilaisen Arm:n uusin sulautettujen sovellusten prosessori on mallimerkinnältään Coretx-M85. Nyt japanilainen Renesas kertoo saaneensa ensimmäisen toimivan uuteen ytimeen perustuvan piirin. Sirua esitellään Nürnbergin Embedded World -messuilla juhannuksen aikaan.