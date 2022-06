Litiumioniakut ovat tällä hetkellä suosituin tekniikka sähköajoneuvojen virtalähteenä, mutta ne ovat liian kalliita pitkäkestoisiin verkkomittakaavaisiin energian varastointijärjestelmiin. Houstonin yliopistossa on kehitetty litiumille korvaajaa ja se löytyy natriumin ja rikin yhdistelmästä.

Google Chrome on ylivoimaisesti suosituin internet-selain, mutta GlobalStatsin mukaan Applen Safari on ylittänyt miljardin käyttäjän rajan. Safariin luottaa nyt 1006,2 miljoonaa käyttäjää, mikä on 19,16 prosenttia kaikista internetin käyttäjistä.

Kiinalainen AGM on pieni, ennen kaikkea kovaan käyttöön tarkoitettuja työpuhelimia kehittävä yritys. Nyt se on esitellyt markkinoiden ensimmäisen kestävän älypuhelimen, jossa on integroitu korkean resoluutio lämpökuvaus- ja pimeänäköteknologiat. Glory GS1 -malli korvaa raskaat ja hankalat lämpökamerat edistyneellä 5G-älypuhelimella.

Piipohjaiset MEMS-rakenteet ovat korvaamassa perinteisiä kalvorakenteita sekä mikrofoneissa että kaiuttimissa. Mikrofoneissa kehitys on pidemmällä. Infineonin XENSIV-sarjan uutuudet tuovat aiempaa korkeammat taajuudet ja laadun MEMS-mikrofoneihin.

Realme tuo uuden lippulaivamallistonsa myyntiin reilun viikon kuluttua. GT NEO 3 -älypuhelimen tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu 150 watin UltraDart-lataustekniikka. Sillä saavutetaan maailman nopein älypuhelimen lataus eli 50 prosentin lataus vain viidessä minuutissa.

Painotekniikoiden avulla voidaan valmistaa saumattomasti ympäristöön sulautuvaa elektroniikkaa. Valmistuksessa on kuitenkin ollut tähän saakka rajoitteita, sillä tulostamalla ei voida valmistaa elektroniikkaa hylkiville pinnoille. Tampereen yliopistolle tehty väitöstutkimus avaa tietä näiden rajoitteiden ylittämiseen.

Ydinjäte eli reaktoreissa käytettävät grafiittisauvat ovat iso ongelma, koska radioaktiivisuuden katoaminen kestää tuhansia vuosia. Nyt grafiittisauvoista voi syntyä myös paristoja, jotka kestävät tuhansia vuosia. Tällaisen pariston prototyyppi on esitelty Bristolin yliopistossa.

Verkon reunalla olevien laitteiden tekoäly sisältää sekä pilvessä että reunalla tapahtuvaa datan prosessointia. Yksi suosituista AI-kehitysalustoista on Nvidian Jetson. Infineon Technologies kertoo nyt tuovansa uusimmat WiFi- ja Bluetooth-tekniikat yhdistävän AIROC-moduulin Jetson-alustalle.

3GPP julkistaa kesän aikana uusimman 5G-standardinsa. Release 17 sisältää monia lisäyksiä ja laajennuksia, mutta myös määrittelyt uusille rajoitetun kapasiteetin RedCap-yhteyksille (Reduced Capacity). Se tulee käytännössä ottamaan nykyisten LTE-M- ja NB-IoT-yhteyksien paikan.

Analog Devices on esitellyt autentikointipiirin (Secure Authenticator), joka on yksinkertainen ja kustannustehokas ratkaisu suojata tuotteita väärennöksiltä. DS28E30-piiri liittyy isäntälaitteeseen vain yhden johtimen kautta, joten piirin avulla on helppo lisätä suoja laitteisiin.