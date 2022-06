Parempaa koodia ilman koodia

OutSystems tunnetaan vähäkoodisten eli ns. low code -kehityksen työkaluistaan. Yhtiön Pohjoismaiden johtajana aloitti keväällä ruotsalainen Michael Jungvid. Hänen mukaansa low code tai jopa no code antaa kehittäjälle mahdollisuuden olla tuottavampi, mutta myös tuottaa parempaa koodia.

- Taustalla on ensisijaisesti kriittinen tarve digitalisoida työnkulkuja, parantaa asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksia sekä tehostaa kaupallisten ja operatiivisten tiimien toimintaa.

Ohjelmistokehityksessä on monia ongelmia. Ammattitaitoisista kehittäjistä on pulaa, projektit ruuhkautuvat ja myöhästyvät, tietomurtojen määrä kasvaa ja ylipäätään teknistä velkaa on paljon. Jungvidin mukaan vähäkoodiset menetelmät sopivat ratkomaan kaikki näitä ongelmia.

Tutkimusten mukaan kolme neljästä kehittäjästä odottaa useimpien sovellusten olevan pilvinatiiveja jo tänä vuonna. Jungvidin mukaan tämä avaa paljon mahdollisuuksia low code -pohjaisille ratkaisuille.

- Vuosien varrella yritykset ovat oppineet, että pilveen siirtyminen myöhästyttää projekteja ja nostaa kustannuksia ilman, että joustavuuden ja kustannustehokkuudet lupaus toteutuu. Vaikeutena on se, että pilvinatiivi ei ole helppoa. Jokaisella pilvipalveluntarjoajalla on paljon erilaisia ​​palveluita, joilla kaikilla on omat API:t ja tuetut ohjelmointikielensä. Ammattitaitoisten pilvisuunnittelijoiden palkkaaminen voi olla erittäin vaikeaa, ja olemassa olevien resurssien uudelleenkoulutus voi tulla kalliiksi ajan myötä.

Jungvidin mukaan Outsystems yrittää ratkaista tätä ongelmaa uudella alustallaan, jota kutsutaan nimellä Project Neo. - Se on täysin pilvipohjainen low code -pino, jonka avulla voidaan rakentaa täysin pilvipohjaisia ​​natiivisovelluksia ja samalla poistaa kaikki julkisen pilven monimutkaisuudet.

Tällä hetkellä Neo on Early Access -ohjelmassa, jossa valitut asiakkaat ja kumppanit arvioivat alustaa.

Jungvid työskenteli edelliset 12 vuotta Qlikillä, viimeiset vuodet yritysmyynnin Pohjoismaiden johtajana. Kokemuksensa perusteella hän näkee, että Pohjoismaissa ollaan lupaavassa lähdössä käyttämään low code -ratkaisuja. - Yritykset, kuten Green Cargo Ruotsissa, ovat muuttaneet täysin tapansa rakentaa sovelluksia ottamalla käyttöön matalakoodiset ratkaisut.

Ohjelmistokehityksen ongelmat ovat universaaleja. - Kehittäjänä toimiminen on paljon muutakin kuin koodin kirjoittamista. Mielestäni kehittäjien ammattitaito ei ole pitkään aikaan liittynyt koodin kirjoittamiseen ja virheenkorjaukseen, vaan enemmänkin edistyneeseen ongelmanratkaisuun ja arkkitehtuurien osaamiseen.

- Yritystason low code -ratkaisut, kuten OutSystems, antavat kehittäjille mahdollisuuden olla tuottavampia, mutta myös tuottaa laadukkaampaa koodia ja keskittyä enemmän uusien sovellusten kehittämiseen ja liiketoimintaongelmien ratkaisuun.

Low code -kehitys on kuitenkin vielä uutta Pohjoismaissa. Jungvidin mukaan se tuo kehitykseen uuden abstraktiotason ja hieman erilaisen ajattelutavan. - Tällaisissa muutoksissa tulee aina epäröintiä ja vastustusta. Onneksi meillä on eri puolilla Eurooppaa lukuisia esimerkkejä yrityksistä ja kehittäjistä, jotka ovat tehneet tämän muutoksen ja ovat erittäin tyytyväisiä valintaansa, Jungvid päättää.