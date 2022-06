Suomalaisen passin saa darkwebistä alle kympillä

Kyberturvallisuusyritys NordVPN:n tutkimuksessa on analysoitu yhtä pimeän verkon kauppapaikoista, jossa on myyty tähän mennessä laittomasti yli 720 000 kohdetta tai tietoja yhteensä 16,1 miljoonan euron edestä. Tutkimus paljastaa, että suomalaisen passin voi ostaa vain 9,30 euron hintaan. Hinta on alhainen muihin maihin verrattuna.

Myynnissä oleviin kohteisiin eri puolilta maailmaa kuului passeja, henkilöllisyystodistuksia, ajokortteja, sähköpostitietoja, maksukorttitietoja, kännykkänumeroita, verkkotilejä, pankkien kirjautumistietoja, kryptotilejä ja muuta yksityistä tietoa.

NordVPN:n kyberturvallisuusasiantuntija Adrianus Warmenhoven yksi kauppapaikka on vain jäävuoren huippu. - Pimeässä verkossa on tällä hetkellä yli 30 000 verkkosivua. On hyvä muistaa, että vain 4 prosenttia koko Internetistä on niin sanottua pintaverkkoa, joka on kaikkien internetin käyttäjien ulottuvilla.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä kolmannen osapuolen kyberturvallisuustutkijoiden kanssa, ja sen tarkoituksena on varoittaa käyttäjiä vaarallisista laittomista toimista, joita pimeässä verkossa tehdään.

Suomalaiset passit olivat maailman neljänneksi halvimpia keskihinnalla 9,30 euroa. Tšekkiläiset, slovakialaiset ja liettualaiset passit olivat kalleimpia (keskihinta 3542,50 euroa). Hinta riippuu monista tekijöistä, kuten siitä, miten helposti asiakirjan voi väärentää, kuinka laajasti niitä myydään, ja kuinka yleisesti niitä ostetaan.

Suomalaiset tiedot, joita pystyttiin hankkimaan väsytyshyökkäyksellä tai arvaamalla, olivat myynnissä paljon matalampaan hintaa. Sama pätee muihinkin maihin. Maksukorttien tiedot maksoivat noin 8,60 euroa. Toinen helppo tapa, jota hakkerit käyttävät tietojen tai digitaalisen omaisuuden varastamiseen, on ”credential stuffing” eli kirjautumistietojen täyttöhyökkäys (tällöin vuodettua salasanaa tai sähköpostiosoitetta käytetään pääsyn hankkimiseksi toiselle alustalle). Tästä syystä verkkotilien hinnat ovat matalia: hakkeroidun Netflix-tilin voi ostaa 9,30 eurolla, Uber-tilin 11,20 eurolla ja Twitter-tilin vaivaisella 1,90 eurolla.

Kryptolompakot ja sijoitustilit maksavat enemmän kuin maksujen käsittelytilit ja jopa enemmän kuin jotkut pankkitilit. Binancen kryptotilitiedot ovat kalleimmat: keskimäärin 367,30 euroa. Sitä seuraa Kraken (358,10 euroa) ja Crypto.com (326,30 euroa). Maksujen käsittelytilit (esim. PayPal) ovat keskihinnaltaan 93 euroa. Tässä kategoriassa kallein on CashApp-tili, joka maksaa noin 226,90 euroa.

Erilaisten myynnissä olevien kohteiden hinnasto löytyy täältä.