Et halua antaa dataasi Googlelle tai Applelle? Tässä sinulle puhelin

Nashvillessä sijaitsevan Vanderbiltin yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että Android lähettää dataa Googlelle 340 kertaa päivässä, vaikka puhelin on käyttämättömänä. Jos et halua jakaa dataasi hakukonejätille tai Applelle, sinulle on vaihtoehtoja. Yksi niistä on Murena.

Murena on Mandrake Linuxin alunperin rakentaneen Gael Duvalin projekti, joka alkoi jo vuonna 2017. Viisi vuotta myöhemmin Duval kheittäjineen on lanseerannut Murena One X2:n. Se on ensimmäinen markkinoille saapunut huippuluokan Android-puhelin, joka käyttää avoimen lähdekoodin /e/OS Android -versiota.

Murena ei suinkaan ole ensimmäinen yritys kehittää vaihtoehto Google-pohjaiselle Androidille ja Applen iOS:lle. Tätä on yritetty Windowsilla, Ubuntulla ja Firefoxilla, huonoin tuloksi. Duvalin lähestymistapa eroaa näistä, sillä hän pyrki puhdistamaan Androidin kaikesta siitä, jolla Google urkkii käyttäjän tietoja.

/e/OS:ssä useimmat Googlen palvelut on poistettu ja korvattu MicroG-palveluilla. MicroG korvaa Googlen kirjastot puhtaasti avoimen lähdekoodin toteutuksilla ilman linkkejä Googlen palveluihin. Tämä tarkoittaa kirjastoja ja sovelluksia, jotka tarjoavat Google Play-, Maps-, Geolocation- ja Messaging-palveluita.

Lisäksi /e/OS tekee parhaansa vapauttaakseen sinut korkeamman tason Google-palveluista. Esimerkiksi Googlen oletushakukone on korvattu Murenan omalla hakukoneella. Muut Internet-pohjaiset palvelut, kuten Domain Name Server (DNS) ja Network Time Protocol (NTP) käyttävät muita kuin Googlen palvelimia.

Murenan käyttäjällä on Google-vapaita sovelluksia. Niihin kuuluvat esimerkiksi selain, sähköpostiohjelma, viestisovellus, kalenteri ja karttasovellus, joka perustuu Mozillan sijaintipalveluun ja OpenStreetMapiin.

Mikäli normaali parempi yksityisyydensuoja kiinnostaa, lisätietoja löytyy täältä.