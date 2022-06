Kiinalainen Huawei on edelleen maailman suurin verkkolaitetoimittaja, vaikka sen toimintaa on Yhdysvaltojen johdolla yritetty rajoittaa monin keinoin. Yhtiön esitykset Shenzhenin pääkonttorin innovaatiofoorumissa osoittivat, että lopulta rajoittaminen on mahdotonta.

Tällä hetkellä Euroopan tehokkain supertietokone LUMI vihitään käyttöön tänään Kajaanissa. LUMI tarjoaa eurooppalaisille tutkijoille maailmanluokan työkalun monimutkaisten ilmiöiden, kuten ilmastonmuutoksen ymmärtämiselle. Laitteisto toimii alustana kansainväliselle tutkimusyhteistyölle ja tekoäly- sekä kvanttiteknologian kehittämiselle.

Moni nykysovellus nojaa lidariin eli valotutkaan. Kuluttajalaitteissa ne perustuvat lentoaikaa mittaaviin ToF-antureihin. STMicroelectronics on nyt esitellyt uuden ToF-anturin, joka käyttää selvästi aiempaa vähemmän energiaa ja näkee kaksi kertaa kauemmaksi. Tämä tekee esimerkiksi robotti-imureista aiempaa etevämpiä

Power over ethernet -tekniikka eli PoE sopii erinomaisesti älyrakennusten ratkaisuksi. Tässä onsemin artikkelisarjn toisessa osassa pureudutaan tarkemmin tekniikan käytännön kysymyksiin.

Tampereen kaupunki kertoi viime viikolla ottavansa käyttöön Signifyn BrightSites-ratkaisun, joka tarjoaa nopean langattoman yhteyden laadukkaiden ledikatuvalaisimien kautta. Yhtiön mukaan kaupunkilaisten käyttöön on tulossa kova kaistanleveys ja kovia datanopeuksia.

Tampereen yliopiston SoC Hub -hankkeen ensimmäisen järjestelmäpiirin suunnittelutyö saatiin valmiiksi viime vuoden lopussa yliopiston ja yritysten yhteistyönä. Nyt Tampereelle saapuneet fyysiset piirit on testattu toimiviksi.

HBM eli High Bandwidth Memory on DRAM-piirien tekniikka, jossa samaan väylään liitetään useita päällekkäin olevia DRAM-siruja. SK Hynix on nyt toimittanut Nvidialle ensimmäiset HBM3-muistit. Ne ovat maailman suorituskykyisimpiä DRAM-muisteja.

Maailma verkottuu yhä vahvemmin IoT:n ja muiden viestintätekniikoiden kautta. Yleensä sovelluksissa halutaan hyödyntää hinnaltaan edullisia kompakteja moduuleja, joihin on integroitu 32-bittinen mikro-ohjain ja tarvittavat RF-osat sekä useita tuloliitäntöjä erilaisille antureille. 8-bittisillä mikro-ohjaimilla on kuitenkin tärkeä rooli IoT-maailmassa.

Bluetooth on ollut valtava menestys esimerkiksi musiikinkuuntelussa, mutta sillä on tähän asti ollut yksi iso puute: yhteydet ovat käytännössä kahden välisiä. Tähän tulee muutos uuden Auracast-nimen saaneen tekniikan myötä. Jatkossa Bluetoothilla voi jakaa vaikkapa musiikkia rajattomaan määrään kuuluvuusalueella olevia vastaanottimia.

Nashvillessä sijaitsevan Vanderbiltin yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että Android lähettää dataa Googlelle 340 kertaa päivässä, vaikka puhelin on käyttämättömänä. Jos et halua jakaa dataasi hakukonejätille tai Applelle, sinulle on vaihtoehtoja. Yksi niistä on Murena.