Huaweita voi yrittää rajoittaa, mutta lopulta se on mahdotonta

Kiinalainen Huawei on edelleen maailman suurin verkkolaitetoimittaja, vaikka sen toimintaa on Yhdysvaltojen johdolla yritetty rajoittaa monin keinoin. Yhtiön esitykset Shenzhenin pääkonttorin innovaatiofoorumissa osoittivat, että lopulta rajoittaminen on mahdotonta.

Keskeisin syy Huawein menestykseen on Kiinan tuottama jättimäinen insinöörivoima. Maassa valmistuu vuosittain 600 000 insinööriä, mikä on lähes 10-kertainen määrä Yhdysvaltoihin verrattuna. Suomessa tekniikan alalta valmistuu vuosittain reilut 2000 opiskelijaa, joten kilpailuasetelma on mahdoton.

Huaweilla on valtava IPR-ryhmä, jota vetää Alan Fan (kuvassa). Fan esitteli Shenzhenissä kylmiä faktoja, joihin yhtiössä tehty tutkimus on johtanut. - Viiden viime vuoden Huawein kehittämiä 4G- ja 5G-patentteja on lisensoitu yli kahteen miljardiin älypuhelimeen. Joka vuosi markkinoille tulee noin kahdeksan miljoonaa verkkoon liitettyä ajoneuvoa, joilla on lisensoitu Huawein patentti, Fan kuvasi.

Eikä patentointi rajoitu vain kännykkäverkkoihin. Esimerkiksi yli 260 yritystä on lisensoinut Huawein HEVC-patentit noin miljardiin laitteeseen. Tällä hetkellä yhtiö neuvottelee uuden patenttipoolin perustamisesta, jotta teollisuudelle saataisiin "nopea pääsy" Huawein Wi-Fi-laitteiden patentteihin maailmanlaajuisesti.

Joka vuosi Huawei investoi yli 10 prosenttia myyntituloistaan tutkimukseen ja kehitykseen. T&K-menoissa Huawei sijoittui toiseksi EU:n teollisuuden t&k-investointien rankingissa viime vuonna. Vuonna 2021 yritys kasvatti T&K-investointejaan yli 7 miljardiin euroon, mikä oli 22,4 prosenttia kokonaistuloista. Viimeisen vuosikymmenen aikana Huawei on investoinut tuotekehitykseen 845 miljardia yuania eli noin 120 miljardia euroa.