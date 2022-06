Nokia demosi jo 100 gigabitin optista linkkiä

Nokia ilmoittaa, että sen Bell Labs -tutkimusoasto esittelee markkinoiden ensimmäistä 100 gigabitin laajakaistateknologiaa Yhdysvalloissa Fiber Connect 2022 -tapahtumassa tennesseen Nashvillessa. Protossa huomionarvoista on, että siinä käytetään vain yhtä aallonpituutta.

100G PON -teknologian prototyyppi tuottaa 100 Gb/s nopeudet myötävirtaan yhdellä PON-aallonpituudella, jolloin vältytään tarpeelta yhdistää useita, ”hitaampia” aallonpituuksia. Protossa jäljitellään todellisia olosuhteita, mukaan lukien pitkien etäisyyksien kuituyhteyksiä ja tehonjakoa.

Vaikka jopa 25 gigabitin kuitunopeudet ovat mahdollisia olemassa olevilla optisilla teknologioilla, suuremmat nopeudet edellyttävät uusia lähestymistapoja. Fibre Connectissa esillä olevassa prototyypissä Nokia Bell Labs käyttää kehittyneitä digitaalisia signaalinkäsittelytekniikoita (DSP), joita tarvitaan kaikissa yli 25 gigabitin linkeissä. Nashvillen demossa Nokia esittelee ensimmäisenä PON-verkoissa myös joustavia tiedonsiirtonopeuksia, jotka mahdollistavat käytettävissä olevan kapasiteetin tehokkaamman käytön.

Nokian kiinteän verkon teknologioista vastaava Stefaan Vanhastel muistuttaa, että kuitu on paras laajakaistainfrastruktuuri. - Sen kapasiteetti on lähes rajaton, ja nopeuden lisäämiseksi tarvitaan vain muutoksia kummassakin päässä olevaan elektroniikkaan. Nykyään kuitu pystyy toimittamaan jo 10G ja 25G nopeuksia. 50G tulee saataville tämän vuosikymmenen toisella puoliskolla. Demomme osoittaa, että 100G on jo lähempänä, Vanhastel sanoo.