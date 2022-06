Tietoturvayritys Trend Micro kertoo eliminoineensa yli 33,6 miljoonaa sähköposteihin kohdistunutta tietoturvauhkaa vuonna 2021, mikä on 101 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Näin merkittävä hyökkäysten kasvu osoittaa, että sähköpostit ovat edelleen tärkein kyberhyökkäysten kanava.

SIM-kortti on edelleen yleisin tapa todentaa käyttäjä puhelimissa, vaikka niin eSIM- kuin iSIM-ratkaisut ovat tulollaan. Korttien jännitteet ovat kuitenkin uudistumassa, kun vanhojen B- ja C-luokan 3,0 ja 1,8 voltin rinnalle on tulossa uusi 1,2 voltin jännite.

AMD tuo lisätehoa sulautettuihin sovelluksiin uusilla Ryzen Embedded R2000 -sarjan suorittimilla. Aiempaan verrattuna suoritinydinten määrä on kasvanut kaksinkertaiseksi tässä toisen polven R-perheessä. Sirut ovat esillä Nürnbergissä Embedded World -messuilla.

Uusia sulautettuja muistikortteja tulee markkinoille varsin harvoin, mutta nyt Nürnbergin Embedded World -näyttelyssä nähdään sellainen. Kioxia esittelee messuilla ensimmäistä PCIe-väyläistä XFMEXPRESS-korttia. XMF tuo laitteisiin erittäin pienikokoisen irrotettavan muistin, jolla on kova suorituskyky.

STMicroelectronics on esitellyt markkinoiden ensimmäisen EEPROM-muistin, jolla voidaan yhdistää laiteohjelmiston hallintaan ja joustavaan tiedontallennustilaan samalla sirulla. Tämä ei ole aiemmin ollut mahdollista.

Tampereella tehtiin tietoliikenteen historiaa, kun Elisa, Nokia ja Qualcomm saavuttivat maailman suurimman 2,1 gigabitin tiedonsiirtonopeuden päätelaitteesta verkkoon päin (uplink) kaupallisessa 5G-verkossa. Ennätys tehtiin Elisan 5G-verkossa Nokia Arenalla Qualcommin päätelaitteilla.

Samsung Electronics Nordicin teettämän, 1010 suomalaista kattavan kyselytutkimuksen mukaan 67 prosenttia suomalaisvastaajista ei ole huolissaan kyberhyökkäyksen kohteeksi joutumisesta mobiililaitteita käyttäessään. 9 prosenttia vastanneista tietää altistuneensa tietoturvauhkille.

Englantilainen BanklessTimes on laittanut maailman maat paremmuusjärjestykseen nettinopeuksien perusteella. Kärjessä majailee Singapore, jossa käyttäjät lataavat dataa keskimäärin 207,6 megabittiä sekunnissa. Suomi ei päässyt vertailussa kärkimaiden listalle.

Magneettinen RAM eli MRAM on tehnyt tuloaan moniin sulautettuihin sovelluksiin jo vuosia, mutta hyvistä ominaisuuksistaan huolimatta tässä on ollut haasteita. Renesas on nyt esitellyt Havaijilla järjestetyssä piiritekniikan VLSI Symposiumissa uusia piiritekniikoita, jotka lupaavat ratkaista monia ongelmia.

Otaniemen laboratorioissa aikanaan alkunsa saanut suomalainen nanonupputekniikka näyttää viime vuonna tehneen ison läpimurron markkinoilla. Canatu kasvatti tekee merkittävän hyppäyksen eteenpäin. Canatu onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan 260 prosenttia ja kasvun ennustetaan jatkuvan tänä vuonna.