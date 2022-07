Xiaomi julkisti Leica-mallinsa

Kiinalainen Xiaomi kertoi toukokuussa ryhtyvänsä yhteistyöhön legendaarisen kameravalmistaja Leican kanssa älypuhelimiensa kameroiden kehittämiseksi. Nyt yhteistyön ensimmäiset hedelmät on julkistettu 12S Ultra -puhelimen muodossa.

Laitteen kameran pääkenno on 50 megapikselin Sonyn IMX989-piiri, joka on jättimäinen yhden tuuman kamerakenno. Yksi pikseli on halkaisijaltaan 1,6 mikrometriä, mutta yhdistämällä neljä pikseliä saadaan käyttöön enemmän valoa sieppaava 3,2 mikrometrin pikseli. Tämä parantaa kuvausominaisuuksia erityisesti hämärässä valossa.

Entäpä se Leica-efekti, jonka Xiaomi on brändännyt sloganilla ”co_engineered with Leica”? Xiaomin mukaan S12 Ultra linssit on kehitetty yhdessä Leican kanssa. Niiden avulla estetään esimerkiksi heijastumia, haamukuvia ja värivääristymiä. Kameramoduuliin on myös lisätty häikäisysuojapinnoite, mustepinnoite linssin reunalle, kuitumateriaaleja sekä infrapunavalosuodatinpinnoite. Kaikkiaan nämä ominaisuudet parantavat tarkemman kuvan piirtymistä linssin pinnalle.

Kehittyneen optiikan lisäksi puhelimeen on tuotu Leican kuvausprofiilit, nimeltään ”Leica Authentic Look” sekä ”Leica Vibrant Look”. Samaa on tehnyt esimerkiksi OnePlus Hasselbladin kanssa. Kyse on pitkälti kuvan raakadatan käsittelystä tavalla, jolla imitoidaan klassisten kameroiden tuottamia otoksia.

Raudaltaan Xiaomi S12 Ultra on muuten hyvin tyypillinen lippulaiva, periaatteessa parasta mitä rahalla saa. Prosessori on Snapdragon 8+ Gen 1, 6,73-tuumainen näyttö erottelee 3200 x 1440 pistettä jopa 1500 nitin kirkkaudella. 4860 milliampeeritunnin akku latautuu parhaimmillaan 67 watin teholla.

Uuttakin S12 Ultra pitää sisällään. Tehonhallinta tehdään kahdella Surge-piirillä, joista Surge P1 ohjaa akunhallintaa pikalatauksessa ja Surge S1 ohjaa akun kulumista esimerkiksi tunnistamalla sovelluskuormia ja ennustaakseen jäljellä olevaa käyttaikaa. Xiaomi 12S Ultra on myös ensimmäinen Android-puhelin, joka tukee Dolby Vision HDR -videotallennusta ja -toistoa.

Laite ei ilmeisesti tule myyntiin Kiinan ulkopuolella, jossa hinta asettuu hieman 900 euron alle.