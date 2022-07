Huawein sovelluskisassa tarjolla yli miljoonan dollarin palkinnot

Huawein vuosittainen sovellusinnovaatiokilpailu Apps UP ottaa nyt vastaan ilmoittautumisia vuodelle 2022. Yhtiö kutsuu mukaan lahjakkaat kehittäjät eri puolilta maailmaa. Tänä vuonna kilpailun teema on "Together We Innovate”, ja palkintorahaa on tarjolla yhteensä yli miljoona dollaria.

Apps UP -sovelluskilpailu järjestetään jo kolmatta kertaa. Aiempina vuosina Huawei on tuottanut yhteensä 10 000 sovellusta lähes 10 000 sovelluskehittäjältä. Kilpailun tavoitteena on edelleen vauhdittaa innovointia, tukea kehittäjiä sekä tarjota mahdollisuuksia ja alusta, joilla kehittäjät voivat tehdä unelmistaan totta globaalilla tasolla.

Apps UP 2022 avaa seitsemän palkintokategoriaa viidellä kilpailualueella. Kilpailu käynnistyy samanaikaisesti Euroopassa, Aasian Tyynenmeren puoleisilla alueilla, Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa sekä Kiinassa. Kilpailukategorioihin lukeutuvat Best App, Best Game, Best Social Impact App, All-Scenario Coverage Award ja Tech Women's Award. Lisäksi palkintoja jaetaan kahdessa muussa kategoriassa: Student Innovation Award on tunnustus joukosta erottuvalle opiskelijakehittäjälle, ja Honorable Mention -palkinnot varataan yleisesti vaikuttaville osallistujasovelluksille.

Tänä vuonna osallistujat pääsevät nauttimaan useista jännittävistä kannustimista, kuten mahdollisuudesta saada sovellukselleen mainosnäkyvyyttä Huawein AppGallery-sovelluskaupassa.

Seamless AI life -strategiansa mukaisesti Huawei on julkaissut joukon HMS-ominaisuuksia, jotka tukevat monia laitteita ja mahdollistavat paremman AI-elämää tukevan käyttökokemuksen käyttäjille eri käyttötilanteissa.

Apps UP 2022 -ilmoittautuminen on nyt auki. Lisätietoja täältä.