Maailman jakautuu digitaaliseen ja analogiseen, mutta elektroniikkasuunnittelujen näkökulmasta se on näiden fuusio. 85 prosenttia suunnitteluista on sekasignaalisuunnitteluja, joissa analogisia signaaleja muunnetaan digitaalisiksi. Siemensin EDA-osasto on esitellyt työkalun, jolla sekasignaalisuunnittelun tehokkuus nousee 10-kertaiseksi.

Tietoturvayhtiö Check Point Software Technologiesin tutkimusryhmä on julkaissut kesäkuun 2022 haittaohjelmakatsauksensa. Tutkijat raportoivat uudesta MaliBot-nimisestä Android-pankkihaittaohjelmasta, joka havaittiin FluBotin alasajon jälkeen toukokuun lopussa.

Huawein vuosittainen sovellusinnovaatiokilpailu Apps UP ottaa nyt vastaan ilmoittautumisia vuodelle 2022. Yhtiö kutsuu mukaan lahjakkaat kehittäjät eri puolilta maailmaa. Tänä vuonna kilpailun teema on "Together We Innovate”, ja palkintorahaa on tarjolla yhteensä yli miljoona dollaria.

STMicroelectronics on esitellyt kolmannen sukupolven Bluetooth-järjestelmäpiirin, johon on lisätty sekä suuntiman löytäminen että reaaliaikainen paikannus. Bluetooth 5.3 -sertifioitu BlueNRG-LPS -järjestelmäpiiri voi arvioida kohteen liikkeen ja sijainnin senttimetrin tarkkuudella.

Kiintolevyjen valmistaja Western Digital on yhdessä Sonyn kanssa lanseerannut markkinoiden ensimmäisen virallisesti PlayStation 5 -konsolille lisensoidun M.2 SSD -tallennusaseman. WD_BLACK SN850 -nimellä myytävä SSDlevy tuo käyttäjälle lisää nopeutta ja kapasiteettia.

Tekniikan talousuutisia raportoiva BanklessTimes on koonnut yhteen älypuhelinvalmistajien tilanteen vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. Samsung ja Apple kirjasivat kärkisijat, mutta huomio rankigissa kiinnittyy siihen, että viimeisen vuoden aikana kiinalaisten valmistajien markkinaosuudet ovat pudonneet selvästi.

Muisti on tärkeä osa lähes kaikkia elektronisia järjestelmiä. Yleensä muisti on suunniteltu toimittamaan dataa ja ohjaussignaaleja prosessorille ilman, että tämä vaikuttaa sen tallennustilan sisältöön. Kun kehittyneempiä sovelluksia on otettu käyttöön, muistisuunnittelut ovat kehittyneet rinnakkain tukemaan näitä sovelluksia. Nyt on ilmaantunut uusi valikoima sovelluksia, jotka vaativat lisäkehitystä muistin suunnittelussa ja käytössä, jotta tiheys, suorituskyky ja turvallisuus paranevat.

Mobiiliverkkojen avulla on aina voitu paikantaa käyttäjä, mutta 5G-verkkojen ja -laitteiden myötä paikannuksen tarkkuus paranee. Uusi Release 16 -standardi parantaa esimerkiksi verkon kykyä paikantaa hätäpuhelu. Nyt standardin uusien ominaisuuksien testaaminen on ottanut tärkeän askeleen eteenpäin.

Sveitsiläinen u-blox on esitellyt erittäin pitkälle integroidun GNSS-moduulin. SAM-M10Q-antennimoduuli tukee neljää GNSS-konstellaatiota (GPS, GLONASS, Galileo ja BeiDou), pitää sisällään antennin ja sopii silti sokeripalan mittoihin. Tarkalleen moduulin koko on 15,5 x 15,5 x 6,3 millimetriä.

Lähimaksaminen on kätevää ja kuluttajat käyttävät usein näitä sovelluksia kulujen jakamiseen, ostosten tekemiseen yksityisiltä myyjiltä tai yksinkertaisesti lähettämään rahaa perheelle tai ystäville linkitetyn pankkitilin tai kortin kautta. UWB-tekniikka on tekemässä tästä kaikesta helpompaa.