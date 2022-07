Huawei: 5.5G tuo 10 gigabitin yhteydet

Huawein langattomien ratkaisujen johtaja Yang Chaobin on yhtiön innovaatioviikoilla esitellyt ideoita kohti 5.5G-verkkotekniikkaa. Puheessaan Shenzhenissä Yang tiivisti 5.5G:n tärkeimmiksi ominaisuuksiksi 10 gigabitin mobiiliyhteydet ja mahdollisuuden liittää verkkoon sata miljardia IoT-laitetta. 5.5G tulee Yangin mukaan myös kasvattamaan merkittävästi yhteyksien nopeutta päätelaitteesta verkkoon. Tämä upnlink-nopeus kasvaa jopa gigabittiin sekunnissa.

Erittäin suuri kaistanleveys ja suurempien antenniryhmien käyttö (ELAA) ovat avain 10 gigabitin downlink-yhteyksille. Erittäin suuri kaistanleveys on osoittautunut välttämättömäksi mobiiliverkoille, mikä edellyttää kaikkien alle 100 gigahertsin resurssien täysimääräistä hyödyntämistä. Koska korkeita kaistoja käytetään yhä enemmän, erittäin suuri antenniryhmä on tarpeen tuloksena olevan peittoalueen supistumisen korjaamiseksi. ELAA mahdollistaa millimetrialueella C-kaistaan verrattavissa olevan verkon peiton, joten operaattorit voivat tarjota 10 gigabitin yhteydet kaikille käyttäjille milloin tahansa riippumatta siitä, missä he ovat, Huawei visioi.

Huawei testaa ELAA-tekniikkaa uusilla älykkäillä aktiiviantenneilla. Nämä ns. MetaAAU-antennit on otettu kaupalliseen käyttöön yli 30 kaupungissa. Kenttätestit valmistuvat 6 GHz:n kaistalla, mikä osoittaa, että rinnakkaispeitto C-kaistan kanssa on mahdollista tapauksissa. Lisäksi Huawei uskoo, että gigabitin yhteydet voidaan ulottaa jopa 5 kilometrin päähän tukiasemasta.

5G-pohjainen RedCap eli rajoitetun kapasiteetin IoT-yhteys yhdessä NB-IoT:n ja passiivisen IoT:n kanssa mahdollistavat 100 miljardia yhteyttä seuraavan 10 vuoden aikana. RedCap on jo saatavilla kaupalliseen käyttöön. RedCapilla on alhainen virrankulutus ja korkea kustannustehokkuus, joten se on helppo ottaa käyttöön massiivisessa mittakaavassa. Passiivinen IoT yhdistää matkapuhelinviestinnän ja passiivisen taggauksen, ja siinä on alhaiset päätelaitehinnat ja pitkät peittoetäisyydet, mikä tarjoaa ihanteellisen vaihtoehdon kymmenien miljardien passiivisten IoT-laitteiden yhdistämiseen.