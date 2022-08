Yksi kolmesta suuresta NAND-piirien valmistajasta eli amerikkalainen Micron Technology ilmoittaa ryhtyneensä toimittamaan asiakkailleen maailman tähän asti edistyneimpiä NAND-siruja. Uutuus perustuu peräti 232 metallointikerrokseen eli kyse on todellisesta flash-piirien ”pilvenpiirtäjästä”.

Kesällä 2019 Huawei esitteli oman HarmonyOS-käyttöjärjestelmänsä ensimmäisen version, kun siltä estettiin pääsy Googlen Play-palveluihin. Nyt alustasta on julkistettu 3.0-versio. Siinä Huawei vie ideaansa kaikkien laitteiden ekosysteemistä pidemmälle.

10 miljardia prosessoria on valtava määrä. Esimerkiksi Arm-arkkitehtuurilta kesti 17 vuotta päästä tähän lukemaan. Avoimen lähdekoodin RISC-V-piirejä on kuitenkin toimitettu markkinoille jo 10 miljardia, kerto RISC-V International.

Puolijohteiden markkinoiden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 7,4 prosenttia. Gartnerin ennusteen mukaan sirualalla mennään siis uuteen ennätyslukemaan. Mikropiirejä myydään kaikkiaan 639,2 miljardilla dollarilla.

Viidennen polven PCI express -tekniikka tekee hiljalleen tuloaan laitteisiin ja sen myötä datansiirron nopeus muistin ja prosessorin välillä siirtyy aivan uudelle tasolle. Taiwanilainen Silicon Motion osoittaa suorituskyvyn uudella MonTitan-alustallaan.

Tietoturvassa on aina ollut vallalla kaksi myyttiä, joiden mukaan Linuxilla ja macOS:llä ei ole haittaohjelmia. Kumpikaan ei pidä paikkaansa. Linuxin osalta AtlasVPN:n uusi tilasto osoittaa, että haittaohjelmien määrä on alustalla selvässä kasvussa.

Perinteinen magneettinen tallennus on yksi niitä tekniikoita, joiden on useaan kertaan ennustettu katoavan markkinoilta. Flashin piti tappaa HDD-levyt jo kymmenen vuotta sitten. Monissa sovelluksissa HDD pitää kuitenkin edelleen pintansa ja Seagate lupaa vuoden kuluttua jo yli teratavun levyjä tarjolle.

VLC eli näkyvän valon tietoliikenne (Visible light communication) on tekniikka, joka tarjoaa tietyissä sovelluksissa merkittäviä etuja yleisemmin käytettyihin radiotaajuisiin eli RF-linkkeihin verrattuna. Sen lisäksi, että VLC:llä voidaan siirtää dataa pisteestä toiseen, se herättää paljon kiinnostusta kyvyllään tarjota erittäin tarkkoja ja turvallisia sisäpaikannusjärjestelmiä.

Yhden kortin sulautetut korttitietokoneet kehittyvät kovaa vauhtia. Ominaisuudet lisääntyvät ja suorituskyky kasvaa. Taiwanilaiseb Aaeonin de next -sarja on tästä hyvä esimerkki. Ensimmäistä kertaa Intelin 11. polven Core-i7-prosessori on saatu ahdettua luottokortin kokoiselle kortille.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networks on julkaissut raportin, jonka mukaan erilaiset kiristysyritykset ja huijausviestit edustavat jo peräti 70 prosenttia kyberrikollisuuden muodoista. Tämä selviää Palo Alto Networksin Unit 42 -yksikön koostamasta raportista, jota varten on tutkittu kyberrikollisuuden ilmenemismuotoja.