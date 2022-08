Linux 6.0 julkaistaan Macbookilla

Kesä tai talvi, taantuma tai ei, mutta Linuxin ytimen kehitys sujuu entiseen tapaan. Siitä pitää tietysti huolen Linus Torvalds. Uusin versio on 5.19 ja sen julkaisun yhteydessä Torvalds kertoi nyt työskentelevänsä Applen MacBook Airilla, jonka Arm-pohjaisella prosessorilla ajetaan Asahin Linuxia.

Tai työskentelee ja työskentelee. Tarkemmin ottaen Torvalds kertoi kirjoittavansa postaustaan MacBook Airilla, mutta kone on ollut käytössä myös versioiden testauksessa. Torvalds kertoo samalla, että Applen tietokone on hänellä käytössä nyt kolmatta kertaa.

Ensimmäisen kerran Torvalds turvautui PowerPC-pohjaiseen macciin viime vuosituhannella. Moni muistanee Applen jättikokoiset pönttötehotyöasemat. Reilu vuosikymmen sitten Torvalds käyttöi Macbook Airia, kun kone oli ”ainoa ohut ja mukana kuljetettava”.

Ytimen 5.19 julkaistiin kuitenkin ensimmäistä kertaa Arm-pohjaisella Applen koneella. Asahi puolestaan on Linux-jakelu, joka on edelleen varsin raakile. Projektin tehtävä on kuitenkin nimenomaan portata Linux Applen koneille ja nyt se näyttää olevan käyttökelpoinen myös Applen uusissa Arm-pohjaisissa läppäreissä.

Entäpä se Linux 6.0? Torvaldsin mukaan seuraavan version numero lienee 6.0, koska hän alkaa taas hermostua suurista versionumeroista.

Jos Asahi-Linux kiinnostaa, ohjeet asentamiseen löytyvät esimerkiksi täältä. Omalla vastuulla, toki.